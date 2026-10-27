В Киевской области полицейские раскрыли две коррупционные схемы: среди фигурантов — директор коммунального предприятия. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киевской области полицейские раскрыли две коррупционные схемы: среди фигурантов — сотрудники газораспределительной компании и директор коммунального предприятия.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Первую схему организовали двое сотрудников одного из филиалов газораспределительной компании. По данным следствия, они вымогали у владельца жилого дома 3 000 долларов за то, чтобы не составлять акт о нарушении правил эксплуатации газовых сетей и не отключать дом от газоснабжения.

Фигурантом второй схемы стал директор коммунального предприятия. Чиновник вымогал у представителя бизнеса 3 000 долларов за оказание влияния на должностных лиц органов исполнительной власти. За эти деньги он обещал содействовать согласованию документов и получению разрешения на вырубку зеленых насаждений в пределах населенного пункта.



Оперативники управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции раскрыли обе схемы и задержали троих фигурантов во время получения неправомерной выгоды.



В ходе проведенных мероприятий правоохранители изъяли почти $22 000, более €8 500, 40 000 гривен, документацию и черновые записи.



Следователи сообщили фигурантам о подозрении. В зависимости от роли и степени участия их действия квалифицированы как принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом и злоупотребление влиянием.











Читайте также: РФ атаковала Киевскую область "шахидами": повреждены дома в двух районах, есть пострадавшая. ФОТОрепортаж