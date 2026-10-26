РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17588 посетителей онлайн
Новости Обстрел Киевщины
896 0

Россия атаковала Киевщину "шахедами": повреждены дома в двух районах, есть пострадавшая. ФОТОрепортаж

В результате атаки российских оккупантов на Киевскую область повреждены дома, известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, в Вышгородском районе повреждены восемь частных домов и автомобиль.

В Обуховском районе повреждены домовладения.

"Телесные повреждения получила 47-летняя женщина. Ее госпитализировали", - говорится в сообщении.

Читайте: Враг нанес удар по Виннице: повреждена гражданская инфраструктура

Россия атаковала Киевскую область ракетами
Россия атаковала Киевскую область ракетами
Россия атаковала Киевскую область ракетами

Автор: 

Киевская область (5253) обстрел (36312) Вышгородский район (108) Обуховский район (89)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 