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Россия атаковала Киевщину "шахедами": повреждены дома в двух районах, есть пострадавшая. ФОТОрепортаж
В результате атаки российских оккупантов на Киевскую область повреждены дома, известно об одном пострадавшем.
Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.
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Так, в Вышгородском районе повреждены восемь частных домов и автомобиль.
В Обуховском районе повреждены домовладения.
"Телесные повреждения получила 47-летняя женщина. Ее госпитализировали", - говорится в сообщении.
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