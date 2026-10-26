Россия атаковала Киевщину "шахедами": повреждены дома в двух районах, есть пострадавшая. ФОТОрепортаж

В результате атаки российских оккупантов на Киевскую область повреждены дома, известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.

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Так, в Вышгородском районе повреждены восемь частных домов и автомобиль.

В Обуховском районе повреждены домовладения.

"Телесные повреждения получила 47-летняя женщина. Ее госпитализировали", - говорится в сообщении.

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