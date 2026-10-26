Враг нанес удар по Виннице: повреждена гражданская инфраструктура

Утром 26 октября 2026 года войска РФ нанесли удары по Виннице.

Об этом сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная, сообщает Цензор.НЕТ.

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Куда попал враг?

Как отмечается, в результате вражеской атаки в Виннице пострадал объект гражданской инфраструктуры.

Все соответствующие службы уже работают на месте и ликвидируют последствия атаки.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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