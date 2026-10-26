РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17834 посетителя онлайн
Новости Атака РФ на Винницу
815 0

Враг нанес удар по Виннице: повреждена гражданская инфраструктура

шахид атаковал Винницу

Утром 26 октября 2026 года войска РФ нанесли удары по Виннице.

Об этом сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Куда попал враг?

Как отмечается, в результате вражеской атаки в Виннице пострадал объект гражданской инфраструктуры.

Все соответствующие службы уже работают на месте и ликвидируют последствия атаки.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число пострадавших в результате ночной атаки на Винницу возросло до семи, поисково-спасательные работы завершены. ФОТОрепортаж

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Новость будет обновляться

Автор: 

Винница (796) Винницкая область (1276) обстрел (36312) Винницкий район (84)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 