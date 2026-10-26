Враг нанес удар по Виннице: повреждена гражданская инфраструктура
Утром 26 октября 2026 года войска РФ нанесли удары по Виннице.
Об этом сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная, сообщает Цензор.НЕТ.
Куда попал враг?
Как отмечается, в результате вражеской атаки в Виннице пострадал объект гражданской инфраструктуры.
Все соответствующие службы уже работают на месте и ликвидируют последствия атаки.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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