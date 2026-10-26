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Новини Атака РФ на Вінницю
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Ворог ударив по Вінниці: пошкоджено цивільну інфраструктуру

шахед атакував Вінницю

Зранку 26 жовтня 2026 року війська РФ завдали ударів по Вінниці.

Про це повідомила голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки у Вінниці постраждав обʼєкт цивільної інфраструктури.

Усі відповідні служби вже працюють на місці та ліквідовують наслідки атаки.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість постраждалих через нічну атаку на Вінницю зросла до семи, пошуково-рятувальні роботи завершені. ФОТОрепортаж

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Новина оновлюватиметься

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Вінниця (532) Вінницька область (1112) обстріл (37651) Вінницький район (87)
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