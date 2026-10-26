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Ворог ударив по Вінниці: пошкоджено цивільну інфраструктуру
Зранку 26 жовтня 2026 року війська РФ завдали ударів по Вінниці.
Про це повідомила голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.
Куди поцілив ворог?
Як зазначається, внаслідок ворожої атаки у Вінниці постраждав обʼєкт цивільної інфраструктури.
Усі відповідні служби вже працюють на місці та ліквідовують наслідки атаки.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
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