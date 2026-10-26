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РФ атакувала "шахедами" Київщину: пошкоджено будинки у двох районах, є постраждала. ФОТОрепортаж
Внаслідок атаки російських окупантів на Київщину пошкоджено будинки, відомо про постраждалу особу.
Про це повідомила поліція області, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, у Вишгородському районі пошкоджено вісім приватних будинків та автомобіль.
В Обухівському районі пошкоджено домоволодіння.
"Тілесні ушкодження отримала 47-річна жінка. Її госпіталізували", - йдеться в повідомленні.
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