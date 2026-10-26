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Новини Обстріл Київщини
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РФ атакувала "шахедами" Київщину: пошкоджено будинки у двох районах, є постраждала. ФОТОрепортаж

Внаслідок атаки російських окупантів на Київщину пошкоджено будинки, відомо про постраждалу особу.

Про це повідомила поліція області, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, у Вишгородському районі пошкоджено вісім приватних будинків та автомобіль.

В Обухівському районі пошкоджено домоволодіння.

"Тілесні ушкодження отримала 47-річна жінка. Її госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

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РФ атакувала Київщину шахедами: що відомо про наслідки?
РФ атакувала Київщину шахедами: що відомо про наслідки?
РФ атакувала Київщину шахедами: що відомо про наслідки?

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Київська область (4933) обстріл (37651) Вишгородський район (111) Обухівський район (91)
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