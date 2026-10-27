На Київщині поліцейські викрили дві корупційні схеми: серед фігурантів директор комунального підприємства. ФОТОрепортаж

На Київщині поліцейські викрили дві корупційні схеми: серед фігурантів – працівники газорозподільної компанії та директор комунального підприємства.

Про це повідомили у Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Першу схему організували двоє працівників однієї з філій газорозподільної компанії. За даними слідства, вони вимагали від власника житлового будинку $3 000 за нескладання акта про порушення правил експлуатації газових мереж та невідключення оселі від газопостачання.

Фігурантом другої схеми став директор комунального підприємства. Посадовець вимагав від представника бізнесу $3 000 за вплив на службових осіб органів виконавчої влади. За ці гроші обіцяв посприяти погодженню документів та отриманню дозволу на вирубку зелених насаджень у межах населеного пункту.



Оперативники управління стратегічних розслідувань у Київській області Нацполіції викрили обидві схеми та затримали трьох фігурантів під час одержання неправомірної вигоди.



Під час проведених заходів правоохоронці вилучили майже $22 000, понад €8 500, 40 000 гривень, документацію та чорнові записи.



Слідчі повідомили фігурантам про підозру. Залежно від ролі та участі їхні дії кваліфіковано як прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та зловживання впливом.











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