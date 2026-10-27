15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, наводивший вражеские удары по энергетике Харькова летом 2025 года

Согласно доказательной базе Службы безопасности, 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил ещё один российский агент, которого СБУ разоблачила в июле 2025 года при корректировке обстрелов Харькова.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Как выяснило расследование, злоумышленник "сливал" ФСБ координаты военных, электро- и теплогенерирующих объектов областного центра, по которым враг готовил новую серию ракетно-дроновых атак.

Таким образом рашисты надеялись сорвать подготовку к отопительному сезону в прифронтовом городе и оставить сотни домов харьковчан без электроэнергии.

Согласно материалам дела, наведением вражеских ударов занимался завербованный ФСБ местный наркозависимый, который ранее работал на предприятии теплоэнергетики.

В поле зрения российской спецслужбы он попал, когда искал деньги "на дозу" в тематических Telegram-каналах.

После вербовки предатель объезжал город, чтобы выявить модульные котельные и газотурбинные генераторы, которые были установлены для альтернативного энергообеспечения населения в случае повреждения рашистами ключевых ТЭЦ.

Кроме того, агент отслеживал для рашистов боевые позиции ПВО, защищающей воздушное пространство областного центра.

Собранные данные агент передавал куратору из ФСБ Московской области через мессенджер в виде скриншотов Google-карт с отметками потенциальных "целей".

Сотрудники СБУ задержали предателя по месту жительства. В ходе обысков у него были изъяты смартфон и компьютерная техника с доказательствами засекреченных контактов с врагом.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным в государственной измене.

Читайте: Более $270 000 в носках: в Одесской области пограничники обнаружили тайники с валютой в автомобиле. ФОТОрепортаж