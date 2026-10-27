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Новости Государственная измена
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15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, наводивший вражеские удары по энергетике Харькова летом 2025 года

15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, который наводил вражеские удары

Согласно доказательной базе Службы безопасности, 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил ещё один российский агент, которого СБУ разоблачила в июле 2025 года при корректировке обстрелов Харькова.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Как выяснило расследование, злоумышленник "сливал" ФСБ координаты военных, электро- и теплогенерирующих объектов областного центра, по которым враг готовил новую серию ракетно-дроновых атак.

Таким образом рашисты надеялись сорвать подготовку к отопительному сезону в прифронтовом городе и оставить сотни домов харьковчан без электроэнергии.

Согласно материалам дела, наведением вражеских ударов занимался завербованный ФСБ местный наркозависимый, который ранее работал на предприятии теплоэнергетики.

В поле зрения российской спецслужбы он попал, когда искал деньги "на дозу" в тематических Telegram-каналах.

После вербовки предатель объезжал город, чтобы выявить модульные котельные и газотурбинные генераторы, которые были установлены для альтернативного энергообеспечения населения в случае повреждения рашистами ключевых ТЭЦ.

Кроме того, агент отслеживал для рашистов боевые позиции ПВО, защищающей воздушное пространство областного центра.

Собранные данные агент передавал куратору из ФСБ Московской области через мессенджер в виде скриншотов Google-карт с отметками потенциальных "целей".

Сотрудники СБУ задержали предателя по месту жительства. В ходе обысков у него были изъяты смартфон и компьютерная техника с доказательствами засекреченных контактов с врагом.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным в государственной измене.

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Автор: 

СБУ (21599) ФСБ (2049) Харьков (8319) Харьковская область (3357) Харьковский район (1159)
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