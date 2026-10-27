15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, наводивший вражеские удары по энергетике Харькова летом 2025 года
Согласно доказательной базе Службы безопасности, 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил ещё один российский агент, которого СБУ разоблачила в июле 2025 года при корректировке обстрелов Харькова.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
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Как выяснило расследование, злоумышленник "сливал" ФСБ координаты военных, электро- и теплогенерирующих объектов областного центра, по которым враг готовил новую серию ракетно-дроновых атак.
Таким образом рашисты надеялись сорвать подготовку к отопительному сезону в прифронтовом городе и оставить сотни домов харьковчан без электроэнергии.
Согласно материалам дела, наведением вражеских ударов занимался завербованный ФСБ местный наркозависимый, который ранее работал на предприятии теплоэнергетики.
В поле зрения российской спецслужбы он попал, когда искал деньги "на дозу" в тематических Telegram-каналах.
После вербовки предатель объезжал город, чтобы выявить модульные котельные и газотурбинные генераторы, которые были установлены для альтернативного энергообеспечения населения в случае повреждения рашистами ключевых ТЭЦ.
Кроме того, агент отслеживал для рашистов боевые позиции ПВО, защищающей воздушное пространство областного центра.
Собранные данные агент передавал куратору из ФСБ Московской области через мессенджер в виде скриншотов Google-карт с отметками потенциальных "целей".
Сотрудники СБУ задержали предателя по месту жительства. В ходе обысков у него были изъяты смартфон и компьютерная техника с доказательствами засекреченных контактов с врагом.
По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным в государственной измене.
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