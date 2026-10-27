Более $270 000 в носках: в Одесской области пограничники обнаружили тайники с валютой в автомобиле. ФОТОРЕПОРТАЖ

На паромном пункте пропуска "Орловка" пограничники Измаильского отряда совместно с сотрудниками СБУ пресекли попытку тайного перемещения значительной суммы иностранной валюты через государственную границу.

Незадекларированные средства пытался вывезти гражданин Украины на микроавтобусе "Mercedes", следовавшем в Турцию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ.

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С помощью сканирования транспортного средства и его углубленной проверки пограничники обнаружили специально оборудованные тайники в конструктивных полостях автомобиля. Свертки с наличными, упакованные в носки и полиэтилен, были спрятаны в порогах под дверями, в труднодоступных местах под капотом и внутри корпусов фар. Для изъятия средств потребовался частичный демонтаж элементов кузова.

Всего в тайниках обнаружили 270 400 долларов США и 500 евро.

По факту перемещения валютных ценностей с сокрытием от таможенного контроля составлен протокол.













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