Более $270 000 в носках: в Одесской области пограничники обнаружили тайники с валютой в автомобиле. ФОТОРЕПОРТАЖ
На паромном пункте пропуска "Орловка" пограничники Измаильского отряда совместно с сотрудниками СБУ пресекли попытку тайного перемещения значительной суммы иностранной валюты через государственную границу.
Незадекларированные средства пытался вывезти гражданин Украины на микроавтобусе "Mercedes", следовавшем в Турцию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ.
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С помощью сканирования транспортного средства и его углубленной проверки пограничники обнаружили специально оборудованные тайники в конструктивных полостях автомобиля. Свертки с наличными, упакованные в носки и полиэтилен, были спрятаны в порогах под дверями, в труднодоступных местах под капотом и внутри корпусов фар. Для изъятия средств потребовался частичный демонтаж элементов кузова.
Всего в тайниках обнаружили 270 400 долларов США и 500 евро.
По факту перемещения валютных ценностей с сокрытием от таможенного контроля составлен протокол.
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