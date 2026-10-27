Понад $270 000 у шкарпетках: на Одещині прикордонники виявили схованки з валютою у автомобілі. ФОТОрепортаж

У поромному пункті пропуску "Орлівка" прикордонники Ізмаїльського загону спільно зі співробітниками СБУ припинили спробу прихованого переміщення значної суми іноземної валюти через державний кордон.

Нездекларовані кошти намагався вивезти громадянин України на мікроавтобусі "Mercedes", що прямував до Туреччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ДПСУ.

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Подробиці

За допомогою сканування транспортного засобу та поглибленої його перевірки прикордонники виявили спеціально облаштовані схованки у конструктивних порожнинах автівки. Згортки з готівкою, упаковані в шкарпетки та поліетилен, були приховані в порогах під дверима, у важкодоступних місцях під капотом та всередині корпусів фар. Для вилучення коштів знадобився частковий демонтаж елементів кузова.

Загалом у схованках виявили 270 400 доларів США та 500 євро.

За фактом переміщення валютних цінностей із приховуванням від митного контролю складено протокол.













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