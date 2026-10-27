15 років тюрми отримав агент ФСБ, який наводив ворожі удари по енергетиці Харкова влітку 2025 року

За доказовою базою Служби безпеки 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримав ще один російський агент, якого СБУ викрила у липні 2025 року на коригуванні обстрілів Харкова.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як з’ясувало розслідування, зловмисник "зливав" ФСБ координати військових, електро- і теплогенеруючих об’єктів обласного центру, по яких ворог готував нову серію ракетно-дронових атак.

У такий спосіб рашисти сподівалися зірвати підготовку до опалювального сезону у прифронтовому місті та залишити сотні домівок харків’ян без електроенергії.

За матеріалами справи, наведенням ворожих ударів займався завербований ФСБ місцевий наркозалежний, який раніше працював на підприємстві теплоенергетики.

До уваги російської спецслужби він потрапив, коли шукав гроші "на дозу" у тематичних Телеграм-каналах.

Після вербування зрадник об’їжджав місто, щоб виявити модульні котельні та газотурбінні генератори, які було встановлено для альтернативного енергозабезпечення людей у разі пошкодження рашистами ключових ТЕЦ.

Крім цього, агент відстежував для рашистів бойові позиції ППО, яка захищає повітряний простір обласного центру.

Зібрані дані агент передавав куратору від ФСБ з Московської області через месенджер у вигляді скріншотів гугл-карт із позначками потенційних "цілей".

Співробітники СБУ затримали зрадника за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучено смартфон та комп’ютерну техніку із доказами законспірованих контактів з ворогом.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним у державній зраді.

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