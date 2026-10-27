Норвегия выделяет Украине 48 млн евро на восстановление энергетики перед зимой
Правительство Норвегии объявило о новом пакете энергетической помощи Украине в размере 500 млн норвежских крон, или около 48 млн евро. Финансирование должно помочь стабилизировать электроснабжение и подготовить украинскую энергосистему к зимнему периоду.
Об этом сообщили в правительстве Норвегии, передает Цензор.НЕТ.
О выделении средств 27 октября во время визита в Киев объявил министр энергетики Норвегии Терье Асланд. Помощь будет предоставлена в ноябре и декабре в рамках правительственной программы Нансена.
"Украина вскоре вступит в новую военную зиму. Чтобы обеспечить максимально стабильное электроснабжение и избежать серьезных гуманитарных последствий, чрезвычайно важно, чтобы Украина получила средства на закупку оборудования для укрепления и восстановления критической инфраструктуры, разрушенной российскими бомбардировками", - подчеркнул Асланд.
На что направят помощь
Финансирование будет поступать через Фонд поддержки энергетики Украины. Средства будут использоваться для ремонта поврежденных энергетических объектов, закупки нового оборудования и инвестиций в восстановление инфраструктуры.
Приоритетность работ и закупок будет определять украинская сторона в соответствии с наиболее насущными потребностями энергосистемы.
По информации норвежского правительства, с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году страна выделила Украине более 16 млрд крон на закупку газа, восстановление энергетической инфраструктуры и внедрение новых энергетических решений.
Общий объем норвежской поддержки Украины в рамках программы Нансена в 2026 году составит 85 млрд крон. Из них 70 млрд предусмотрено на военные нужды, еще 15 млрд - на гражданскую и гуманитарную помощь, частью которой является финансирование энергетического сектора.
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