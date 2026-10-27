Норвегія виділяє Україні 48 млн євро на відновлення енергетики перед зимою

Уряд Норвегії оголосив про новий пакет енергетичної допомоги Україні обсягом 500 млн норвезьких крон, або близько 48 млн євро. Фінансування має допомогти стабілізувати електропостачання та підготувати українську енергосистему до зимового періоду.

Про це повідомили в уряді Норвегії, передає Цензор.НЕТ.

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Про виділення коштів 27 жовтня під час візиту до Києва оголосив міністр енергетики Норвегії Тер'є Асланд. Допомогу нададуть у листопаді та грудні в межах урядової програми Нансена.

"Україна незабаром вступить у нову воєнну зиму. Щоб забезпечити максимально стабільне електропостачання та уникнути серйозних гуманітарних наслідків, надзвичайно важливо, щоб Україна отримала кошти на закупівлю обладнання для зміцнення та відновлення критичної інфраструктури, зруйнованої російськими бомбардуваннями", – наголосив Асланд.

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На що спрямують допомогу

Фінансування надходитиме через Фонд підтримки енергетики України. Кошти використовуватимуть для ремонту пошкоджених енергетичних об'єктів, закупівлі нового обладнання та інвестицій у відновлення інфраструктури.

Пріоритетність робіт і закупівель визначатиме українська сторона відповідно до найнагальніших потреб енергосистеми.

За інформацією норвезького уряду, від початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році країна виділила Україні понад 16 млрд крон на закупівлю газу, відновлення енергетичної інфраструктури та впровадження нових енергетичних рішень.

Загальний обсяг норвезької підтримки України за програмою Нансена у 2026 році становитиме 85 млрд крон. Із них 70 млрд передбачено на військові потреби, ще 15 млрд – на цивільну та гуманітарну допомогу, частиною якої є фінансування енергетичного сектору.

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