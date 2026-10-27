Российский фрегат, сопровождавший "теневой флот" в Ла-Манше, направился в Балтику, - СМИ

Фото: Російський фрегат / Russian Forces Spotter

Российский фрегат "Неустрашимый", который более трех месяцев находился у берегов Великобритании и сопровождал танкеры "теневого флота", был замечен в Балтийском море.

Об этом пишет The Insider, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о маршруте

По данным издания, накануне корабль заметили в датском проливе Большой Бельт на пути в Балтийское море. Он шел вместе с судном снабжения "Валентин Рыков". По данным системы AIS, со вчерашнего дня "Рыков" остается на якоре недалеко от датского побережья.

Судно вышло из российского порта Балтийск в середине октября. Тогда аналитики предполагали, что оно направляется для пополнения запасов "Неустрашимого". После входа в Ла-Манш 20 октября судно развернулось и, вероятно, вместе с фрегатом вернулось в Балтийское море.

Неизвестно, заменил ли "Неустрашимый" на дежурстве у британских берегов другой корабль.

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Присутствие РФ у берегов Великобритании

OSINT-проект Russian Forces Spotter отмечает, что это, вероятно, первый случай с весны, когда постоянное присутствие России у берегов Великобритании прервалось.

В апреле в Ла-Манше заметили корабль "Адмирал Григорович", который в течение нескольких месяцев сопровождал суда "теневого флота". В середине июля он вернулся в Балтийск. Незадолго до этого в Ла-Манше появился "Неустрашимый": его заметили не позднее 10 июля.

В то же время профильное издание Navy Lookout отмечает, что изменение маршрута "Неустрашимого" и "Валентина Рыкова" ещё не обязательно означает их возвращение в Россию. Не исключено, что суда ищут укрытие от шторма.

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