Россия строит новый теневой флот для обхода санкций, - The Telegraph

Россия, вероятно, расширяет свой теневой флот газовозов, чтобы обойти международные санкции и сохранить доходы от экспорта сжиженного природного газа. Новые суда, в частности, способны работать на арктических маршрутах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph со ссылкой на данные британского правительства.

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1 октября Великобритания объявила о новом пакете санкций, который включает 31 меру в отношении 23 лиц и организаций, а также восьми судов.

В санкционный список попали три судна теневого флота, два корабля, предоставлявшие им услуги по бункеровке, а также три российских газовоза ледового класса — "Алексей Косыгин", "Константин Посиет" и "Петр Столыпин".

В британском правительстве заявили, что Россия пытается создать "опасный новый теневой флот", который позволит обходить санкционные ограничения и продолжать получать доходы от экспорта газа.

Некоторые из судов, по данным британской стороны, начали работу только в июле 2026 года.

Новые газовозы могут проходить сквозь двухметровый лед

"Алексей Косыгин" и "Константин Посиет" — газовозы нового поколения, построенные в России. Их грузоподъемность составляет около 127,5 тысячи тонн, а конструкция позволяет преодолевать лед толщиной до двух метров.

Это позволяет использовать такие суда на арктических маршрутах и в районах Крайнего Севера.

"Алексей Косыгин" был передан заказчику в декабре 2025 года, а в эксплуатацию судно ввели в 2026 году. По данным MarineTraffic, 30 сентября "Константин Посиет" покинул бухту Бечевинка на Камчатке. "Алексей Косыгин", по сообщениям, находился у острова Чанту в Восточно-Китайском море.

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The Telegraph отмечает, что суда теневого флота могут скрывать свои маршруты, в частности, используя технологии манипуляции сигналами GPS.

Теневой флот СПГ России вырос до 25 судов

По данным Службы внешней разведки Украины, за последние шесть месяцев в российский теневой флот СПГ добавили как минимум восемь подержанных газовозов и два новых судна с верфи "Звезда".

В целом, по оценке украинской разведки, в 2026 году этот флот увеличился до 25 судов.

Россия наращивает его на фоне подготовки Евросоюза к полному запрету импорта российского СПГ, который должен вступить в силу 1 января 2027 года.

Создание теневого газового флота является более сложной задачей, чем нефтяного. Газовозы должны поддерживать температуру сжиженного природного газа около минус 162 °C, а для арктических маршрутов требуются суда соответствующего ледового класса. По данным украинской разведки, современный газовоз может стоить до $300 млн.

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