Росія будує новий тіньовий флот для обходу санкцій, - The Telegraph

Росія, ймовірно, розширює свій тіньовий флот газовозів, щоб обходити міжнародні санкції та зберігати доходи від експорту скрапленого природного газу. Нові судна, зокрема, здатні працювати на арктичних маршрутах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph з посиланням на дані британського уряду.

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1 жовтня Велика Британія оголосила новий пакет санкцій, який охоплює 31 захід проти 23 осіб та організацій і восьми суден.

До санкційного списку потрапили три судна тіньового флоту, два кораблі, що надавали їм послуги бункерування, а також три російські газовози льодового класу — Aleksey Kosygin, Konstantin Posiet та Pyotr Stolypin.

У британському уряді заявили, що Росія намагається створити "небезпечний новий тіньовий флот", який дозволить обходити санкційні обмеження та продовжувати отримувати доходи від експорту газу.

Деякі з суден, за даними британської сторони, почали працювати лише в липні 2026 року.

Нові газовози можуть ходити крізь двометрову кригу

Aleksey Kosygin та Konstantin Posiet - газовози нового покоління, побудовані в Росії. Їхня вантажомісткість становить близько 127,5 тисячі тонн, а конструкція дозволяє долати лід завтовшки до двох метрів.

Це дає змогу використовувати такі судна на арктичних маршрутах і в районах Крайньої Півночі.

Aleksey Kosygin передали замовнику у грудні 2025 року, а в експлуатацію судно ввели у 2026 році. За даними MarineTraffic, 30 вересня Konstantin Posiet залишив бухту Бечевінка на Камчатці. Aleksey Kosygin, за повідомленнями, перебував біля острова Чанту у Східно-Китайському морі.

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The Telegraph зазначає, що судна тіньового флоту можуть приховувати свої маршрути, зокрема використовуючи технології маніпуляції сигналами GPS.

Тіньовий флот СПГ Росії зріс до 25 суден

За даними Служби зовнішньої розвідки України, протягом останніх шести місяців до російського тіньового флоту СПГ додали щонайменше вісім уживаних газовозів і два нові судна з верфі "Звезда".

Загалом, за оцінкою української розвідки, у 2026 році цей флот зріс до 25 суден.

Росія нарощує його на тлі підготовки Євросоюзу до повної заборони імпорту російського СПГ, яка має набути чинності 1 січня 2027 року.

Створення газового тіньового флоту є складнішим, ніж нафтового. Газовози мають підтримувати температуру скрапленого природного газу близько мінус 162 °C, а для арктичних маршрутів потрібні судна відповідного льодового класу. За даними української розвідки, сучасний газовоз може коштувати до $300 млн.

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