"Тіньовий флот", пропагандисти та причетні до катувань: Велика Британія запровадила нові санкції проти РФ

Велика Британія оголосила про запровадження нових санкційних обмежень проти Росії, посилюючи економічний тиск напередодні зими.

Про це йдеться у заяві МЗС Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, 31 обмеження передбачає санкції проти суден "тіньового флоту" для перевезення СПГ, дезінформаційних мереж Кремля та осіб, причетних до катувань цивільного населення й ідеологічної обробки дітей.

Наголошується, що ці заходи вживаються на тлі того, що у вересні Росія запустила по Україні понад 3100 реактивних безпілотників.

Катування та мілітаризація українських дітей

Зазначається, що після проведення "виборів" на тимчасово окупованих територіях України на початку цього місяця Велика Британія вирішила вжити рішучих заходів проти осіб та організацій, які підривали територіальну цілісність України шляхом порушень прав людини.

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До них належать:

Вісім осіб, "причетних до свавільних затримань, катувань та жорстокого поводження з українськими цивільними особами". Ці зловживання є частиною ширшої системи репресій на окупованих Росією територіях, де проти українського населення також застосовують практику насильницьких зникнень і позбавляють доступу до правосуддя.

Ще семеро осіб потрапили під санкції через свою роль в ідеологічній обробці та мілітаризації українських дітей, зокрема тих, кого російська влада депортувала.

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"Тіньовий флот" РФ

Крім того, російська держава намагається створити новий "тіньовий флот", щоб обійти санкції та зберегти доходи від експорту газу. Тому цей пакет заходів спрямований проти кількох суден, придбаних для підтримки цих зусиль, зокрема тих, що були введені в експлуатацію лише в липні цього року.

Поширення дезінформації

Також наголошується, що Росія продовжує "вести війну дезінформації по всьому світу", використовуючи мережу анонімних онлайн-ферм ботів та тролів для підриву демократичних процесів та поширення дезінформації.

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Так, новий пакет санкцій також охоплює сім осіб, зокрема чотирьох громадян Грузії – "причетних до поширення прокремлівської дезінформації".