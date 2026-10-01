"Теневой флот", пропагандисты и причастные к пыткам: Великобритания ввела новые санкции против РФ

Великобритания объявила о введении новых санкционных ограничений против России, усиливая экономическое давление в преддверии зимы.

Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, 31 ограничение предусматривает санкции против судов "теневого флота" для перевозки СПГ, дезинформационных сетей Кремля и лиц, причастных к пыткам гражданского населения и идеологической обработке детей.

Подчеркивается, что эти меры принимаются на фоне того, что в сентябре Россия запустила по Украине более 3100 реактивных беспилотников.

Пытки и милитаризация украинских детей

Отмечается, что после проведения "выборов" на временно оккупированных территориях Украины в начале этого месяца Великобритания решила принять решительные меры против лиц и организаций, подрывающих территориальную целостность Украины путем нарушений прав человека.

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К ним относятся:

Восемь лиц, "причастных к произвольным задержаниям, пыткам и жестокому обращению с украинскими гражданскими лицами". Эти злоупотребления являются частью более широкой системы репрессий на оккупированных Россией территориях, где против украинского населения также применяют практику насильственных исчезновений и лишают доступа к правосудию.

Еще семь человек попали под санкции из-за своей роли в идеологической обработке и милитаризации украинских детей, в частности тех, кого российские власти депортировали.

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"Теневой флот" РФ

Кроме того, российское государство пытается создать новый "теневой флот", чтобы обойти санкции и сохранить доходы от экспорта газа. Поэтому этот пакет мер направлен против нескольких судов, приобретенных для поддержки этих усилий, в частности тех, которые были введены в эксплуатацию лишь в июле этого года.

Распространение дезинформации

Также отмечается, что Россия продолжает "вести войну дезинформации по всему миру", используя сеть анонимных онлайн-ферм ботов и троллей для подрыва демократических процессов и распространения дезинформации.

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Так, новый пакет санкций также охватывает семь человек, в частности четырех граждан Грузии, "причастных к распространению прокремлевской дезинформации".