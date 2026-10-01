"Теневой флот", пропагандисты и причастные к пыткам: Великобритания ввела новые санкции против РФ
Великобритания объявила о введении новых санкционных ограничений против России, усиливая экономическое давление в преддверии зимы.
Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, 31 ограничение предусматривает санкции против судов "теневого флота" для перевозки СПГ, дезинформационных сетей Кремля и лиц, причастных к пыткам гражданского населения и идеологической обработке детей.
Подчеркивается, что эти меры принимаются на фоне того, что в сентябре Россия запустила по Украине более 3100 реактивных беспилотников.
Пытки и милитаризация украинских детей
Отмечается, что после проведения "выборов" на временно оккупированных территориях Украины в начале этого месяца Великобритания решила принять решительные меры против лиц и организаций, подрывающих территориальную целостность Украины путем нарушений прав человека.
К ним относятся:
- Восемь лиц, "причастных к произвольным задержаниям, пыткам и жестокому обращению с украинскими гражданскими лицами". Эти злоупотребления являются частью более широкой системы репрессий на оккупированных Россией территориях, где против украинского населения также применяют практику насильственных исчезновений и лишают доступа к правосудию.
- Еще семь человек попали под санкции из-за своей роли в идеологической обработке и милитаризации украинских детей, в частности тех, кого российские власти депортировали.
"Теневой флот" РФ
Кроме того, российское государство пытается создать новый "теневой флот", чтобы обойти санкции и сохранить доходы от экспорта газа. Поэтому этот пакет мер направлен против нескольких судов, приобретенных для поддержки этих усилий, в частности тех, которые были введены в эксплуатацию лишь в июле этого года.
Распространение дезинформации
Также отмечается, что Россия продолжает "вести войну дезинформации по всему миру", используя сеть анонимных онлайн-ферм ботов и троллей для подрыва демократических процессов и распространения дезинформации.
Так, новый пакет санкций также охватывает семь человек, в частности четырех граждан Грузии, "причастных к распространению прокремлевской дезинформации".
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