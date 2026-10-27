Російський фрегат, який супроводжував "тіньовий флот" у Ла-Манші, вирушив до Балтики, - ЗМІ

Фото: Російський фрегат / Russian Forces Spotter

Російський фрегат "Неустрашимый", який понад три місяці перебував біля берегів Великої Британії й супроводжував танкери "тіньового флоту", помітили в Балтійському морі.

Про це пише The Insider, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про маршрут

За даними видання, напередодні корабель помітили в данській протоці Великий Бельт на шляху до Балтійського моря. Він ішов разом із судном постачання "Валентин Риков". За даними системи AIS, від учора "Риков" залишається на якорі неподалік данського узбережжя.

Судно вийшло з російського порту Балтійськ у середині жовтня. Тоді аналітики припускали, що воно прямує, щоб поповнити запаси "Неустрашимого". Після входу в Ла-Манш 20 жовтня судно розвернулося й, ймовірно, разом із фрегатом повернулося до Балтійського моря.

Невідомо, чи замінив "Неустрашимый" на чергуванні біля британських берегів інший корабель.

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Присутність РФ біля Британії

OSINT-проєкт Russian Forces Spotter зазначає, що це, ймовірно, перший випадок із весни, коли постійна присутність Росії біля берегів Британії перервалася.

У квітні в Ла-Манші помітили корабель "Адмірал Григорович", який протягом кількох місяців супроводжував судна "тіньового флоту". У середині липня він повернувся до Балтійська. Незадовго до цього в Ла-Манші з'явився "Неустрашимый": його помітили не пізніше 10 липня.

Водночас профільне видання Navy Lookout зауважує, що зміна маршруту "Неустрашимого" та "Валентина Рикова" ще не обов'язково означає їхнє повернення до Росії. Не виключено, що судна шукають укриття від шторму.

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