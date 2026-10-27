Оккупанты в Мариуполе готовят школьников к службе в Росгвардии и Следственном комитете РФ

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские силовые структуры привлекают украинских школьников в кадетские классы Росгвардии и Следственного комитета РФ. Детей готовят к будущей службе в оккупационной системе и навязывают им российскую идеологию.

Об этом сообщил Центр изучения оккупации Петра Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации Центра, в Мариуполе состоялась церемония принесения присяги учениками профильных классов Росгвардии. Школьникам вручили удостоверения кадетов, а российские офицеры заявили, что они должны стать будущими защитниками России от Украины.

В то же время в школе № 53 открыли кадетский класс Следственного комитета РФ. Его ученики встречаются с российскими следователями, изучают историю криминалистики и методы расследования преступлений.

Кроме того, детям рассказывают о возможностях поступления в профильные учебные заведения российского ведомства, фактически готовя их к дальнейшей работе в силовых структурах государства-агрессора.

Читайте также: 17-летний украинец сбежал от призыва в армию РФ, а его 8-летний брат в оккупации мечтает "убивать украинцев", - Save Ukraine

В Центре изучения оккупации отмечают, что такие программы преследуют не только образовательные цели. По оценке аналитиков, оккупанты стремятся сформировать у украинских детей лояльность к России и подавить проукраинские взгляды.

В частности, школьников постепенно вовлекают в систему силовых органов, которые оккупационные власти используют для преследования украинцев за их гражданскую позицию.

Напомним, российские оккупационные власти систематически внедряют в школах захваченных украинских территорий программы милитаризации и идеологического воспитания детей, пытаясь подготовить их к службе в российских государственных и силовых структурах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты планируют привлекать школьников в Херсонской области к обеспечению армии РФ - от плетения сетей до пайки дронов, - ЦНС