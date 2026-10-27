Окупанти в Маріуполі готують школярів до служби в Росгвардії та Слідчому комітеті РФ

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські силові структури залучають українських школярів до кадетських класів Росгвардії та Слідчого комітету РФ. Дітей готують до майбутньої служби в окупаційній системі та нав'язують їм російську ідеологію.

Про це повідомив Центр вивчення окупації Петра Андрющенка, передає Цензор.НЕТ.

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За інформацією Центру, у Маріуполі відбулася церемонія складання присяги учнями профільних класів Росгвардії. Школярам вручили посвідчення кадетів, а російські офіцери заявили, що вони мають стати майбутніми захисниками Росії від України.

Водночас у школі №53 відкрили кадетський клас Слідчого комітету РФ. Його учні зустрічаються з російськими слідчими, вивчають історію криміналістики та методи розслідування злочинів.

Також дітям розповідають про можливості вступу до профільних навчальних закладів російського відомства, фактично готуючи їх до подальшої роботи в силових структурах держави-агресора.

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У Центрі вивчення окупації наголошують, що такі програми мають не лише освітню мету. За оцінкою аналітиків, окупанти прагнуть сформувати в українських дітей лояльність до Росії та придушити проукраїнські погляди.

Зокрема, школярів поступово залучають до системи силових органів, які окупаційна влада використовує для переслідування українців за їхню громадянську позицію.

Нагадаємо, російська окупаційна влада систематично впроваджує у школах захоплених українських територій програми мілітаризації та ідеологічного виховання дітей, намагаючись підготувати їх до служби в російських державних і силових структурах.

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