Экзамены на получение водительских прав теперь можно оплатить онлайн, - МВД

В Украине с 27 октября расширили перечень услуг сервисных центров МВД, за которые можно оплатить онлайн. Теперь через систему "Платежный хаб" доступна оплата еще трех услуг, связанных с получением водительских прав.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД.

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Экзамены и водительские права: что можно оплатить онлайн

Отныне через "Платежный хаб" можно оплатить следующие услуги:

сдача теоретического экзамена;

сдача практического экзамена;

выдача водительского удостоверения.

Ранее система позволяла оплачивать только регистрационные действия с транспортными средствами.

Платеж можно оформить при оформлении услуги у администратора сервисного центра. Система автоматически определяет необходимые реквизиты, перечень платежей и общую сумму.

После этого клиент получает персональный QR-код. Его можно отсканировать смартфоном и оплатить услугу через банковское приложение или другой электронный платежный сервис. Также оплатить счет можно в кассе банка.

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Как "Платежный хаб" упрощает оплату услуг

Система позволяет сэкономить время. Посетителям не нужно отдельно идти в банк или к платежному терминалу, а затем снова ждать вызова к администратору.

После оплаты подтверждение транзакции автоматически появляется в базе сервисного центра. Поэтому бумажную квитанцию печатать и передавать администратору не нужно.

По данным Главного сервисного центра МВД, по состоянию на 20 октября 2026 года через "Платежный хаб" было обработано более 440 тысяч запросов. Общая сумма платежей составила почти 360 миллионов гривен.