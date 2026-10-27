Іспити на права тепер можна оплатити онлайн, - МВС

В Україні з 27 жовтня розширили перелік послуг сервісних центрів МВС, за які можна заплатити онлайн. Тепер через систему "Платіжний хаб" доступна оплата ще трьох послуг, пов’язаних з отриманням водійських прав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Головного сервісного центру МВС.

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Іспити та посвідчення водія: що можна оплатити онлайн

Відтепер через "Платіжний хаб" можна заплатити за такі послуги:

складання теоретичного іспиту;

складання практичного іспиту;

видачу посвідчення водія.

Раніше система дозволяла оплачувати лише реєстраційні дії з транспортними засобами.

Платіж можна сформувати під час оформлення послуги в адміністратора сервісного центру. Система автоматично визначає потрібні реквізити, перелік платежів і загальну суму.

Після цього клієнт отримує персональний QR-код. Його можна відсканувати смартфоном і сплатити послугу через банківський застосунок або інший електронний платіжний сервіс. Також оплатити рахунок можна в касі банку.

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Як "Платіжний хаб" спрощує оплату послуг

Система дає змогу заощадити час. Відвідувачам не потрібно окремо йти до банку чи платіжного термінала, а потім знову чекати на виклик до адміністратора.

Після оплати підтвердження транзакції автоматично з’являється в базі сервісного центру. Тому паперову квитанцію друкувати та передавати адміністратору не потрібно.

За даними Головного сервісного центру МВС, станом на 20 жовтня 2026 року через "Платіжний хаб" опрацювали понад 440 тисяч запитів. Загальна сума платежів становила майже 360 мільйонів гривень.