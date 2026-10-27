Россия атакует Украину ударными БПЛА: в ряде областей объявлена тревога
Российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных БПЛА. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских БПЛА
В 19:28 — реактивный БПЛА вдоль Киевского водохранилища курсом на Вышгород/Киев.
В 19:34 — реактивный БПЛА в направлении Троещины.
В 19:35 — реактивный БПЛА в направлении Печерска.
В 19:38 — БПЛА в направлении Харьковской области.
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