Россия атакует Украину ударными БПЛА: в ряде областей объявлена тревога

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных БПЛА. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских БПЛА

В 19:28 — реактивный БПЛА вдоль Киевского водохранилища курсом на Вышгород/Киев.

В 19:34 — реактивный БПЛА в направлении Троещины.

В 19:35 — реактивный БПЛА в направлении Печерска.

В 19:38 — БПЛА в направлении Харьковской области.

Находитесь в безопасных местах!

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