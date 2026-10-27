Росія атакує Україну ударними БпЛА: у низці областей оголошено тривогу (оновлено)
Російські окупанти продовжують атакувати Україну ударними та реактивними БпЛА. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих БпЛА
О 20:21 - Реактивні БпЛА повз Славутич курсом на Київщину.
О 20:36 - Реактивний БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід.
О 20:45 - Житомирщина: реактивний БпЛА курсом на Овруч.
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