Заочно осужденный в Украине экс-нардеп Святаш задержан в Швеции: туда он приехал на концерт Стиви Уандера

В Швеции задержали бывшего народного депутата от "Партии регионов" Дмитрия Святаша, которого в Украине заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за призывы к нарушению территориальной целостности страны.

Об этом пишут шведское издание Expressenи проект "Схеми", сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности задержания

По словам адвоката Святаша Марка Сафаряна, на прошлой неделе его клиент прибыл в Швецию, чтобы посетить концерт американского музыкантаСтиви Уандера в Стокгольме. На паспортном контроле экс-депутат, имеющий украинское и российское гражданство, предъявил украинский паспорт.

Однако пограничная полиция задержала его и отказала во въезде. Причиной, как утверждается, стало решение Польши о запрете повторного въезда, которое внесли в общую базу данных стран Шенгенской зоны.

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В то же время Сафарян считает, что это решение имеет политические мотивы.

"Этот человек - один из самых разыскиваемых в Украине, и они об этом знают. Именно поэтому и ведут себя таким образом", - заявил он.

Что происходит сейчас

Отмечается, что в настоящее время Святаш находится под стражей в центре временного содержания Управления по делам миграции в шведском Мьерсте. В апелляционной жалобе его адвокат указал, что Святаш возражает против экстрадиции в Украину.

По решению суда у экс-депутата есть время до среды, 28 октября, чтобы предоставить письменные объяснения и завершить изложение своей позиции. После этого суд вынесет решение по его делу.

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Кто такой Святаш

По данным движения "Чесно", в 2004 году Святаш был доверенным лицом кандидата в президенты Виктора Януковича. С 2005 по 2014 год он был членом "Партии регионов". Как депутат от этой партии голосовал за "языковой" закон, расширявший использование русского языка, а также поддержал законы от 16 января 2014 года.

В 2015 году присоединился к депутатской группе "Партия "Возрождение"". В 2019 году баллотировался в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь", но в парламент не попал. В том же году поселился в России.

В 2022 году СБУ сообщила Святашу о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и объявила его в розыск, а в 2023 году — о подозрении в государственной измене. По данным следствия, в августе 2022 года, после оккупации части Украины российскими войсками, он призывал к изменению территориальной целостности, коллаборационной деятельности и сотрудничеству с оккупационными властями.

В ноябре 2023 года президент Владимир Зеленский ввел санкции, в том числе и против экс-депутата Украины IV—VIII созывов Дмитрия Святаша.

В 2024 году Святаша признали виновным в призывах к изменению границ территории Украины, легализации имущества и мошенничестве и заочно приговорили его к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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