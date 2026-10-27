Заочно засуджений в Україні екснардеп Святаш затриманий у Швеції: туди він приїхав на концерт Стіві Вандера

У Швеції затримали колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Дмитра Святаша, якого в Україні заочно засудили до 12 років ув'язнення за заклики до змін територіальної цілісності країни.

Про це пише шведське видання Expressen та проєкт "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі затримання

За словами адвоката Святаша Марка Сафаряна, минулого тижня його клієнт прибув до Швеції, щоб відвідати концерт американського музиканта Стіві Вандера в Стокгольмі. На паспортному контролі ексдепутат, який має українське й російське громадянство, показав український паспорт.

Однак прикордонна поліція затримала його та відмовила у в'їзді. Причиною, як стверджується, стало рішення Польщі про заборону повторного в'їзду, яке внесли до спільної бази даних країн Шенгенської зони.

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Водночас Сафарян вважає, що це рішення має політичні мотиви.

"Цей чоловік — один із найбільш розшукуваних в Україні, і вони про це знають. Саме тому й поводяться таким чином", — заявив він.

Що відбувається зараз

Зазначається, що нині Святаш перебуває під вартою в центрі тимчасового утримання Управління у справах міграції у шведському Мьорсте. В апеляційній скарзі його адвокат зазначив, що Святаш заперечує проти екстрадиції до України.

За рішенням суду, ексдепутат має час до середи, 28 жовтня, щоб надати письмові пояснення та завершити виклад своєї позиції. Після цього суд ухвалить рішення у його справі.

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Хто такий Святаш

За даними руху "Чесно", у 2004 році Святаш був довіреною особою кандидата в президенти Віктора Януковича. З 2005 до 2014 року він був членом "Партії регіонів". Як депутат від цієї партії голосував за "мовний" закон, що розширював вживання російської мови, а також підтримав закони від 16 січня 2014 року.

У 2015 році приєднався до депутатської групи "Партія "Відродження"". У 2019 році балотувався в народні депутати від "Опозиційної платформи — За життя", але до парламенту не потрапив. Того ж року оселився в Росії.

У 2022 році СБУ повідомила Святашу про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та оголосила його в розшук, а у 2023 році — про підозру в державній зраді. За даними слідства, у серпні 2022 року, після окупації частини України російськими військами, він закликав до зміни територіальної цілісності, колабораційної діяльності та співпраці з окупаційною владою.

У листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський ввів санкції, зокрема й проти екснардепа України IV—VIII скликань Дмитра Святаша.

У 2024 році Святаша визнали винним у закликах до зміни меж території України, легалізації майна та шахрайстві й заочно призначили йому 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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