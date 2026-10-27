Зеленский принял верительные грамоты от послов Канады, Испании, Швейцарии, Египта и Турции

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новых послов Канады, Испании, Швейцарии, Египта и Турции. В ходе встречи стороны обсудили вопросы безопасности, поддержки Украины, продовольственного кризиса и подготовки к зиме.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента Украины, цитирует Цензор.НЕТ.

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Зеленский обсудил с послами вопросы безопасности и поддержки Украины

Верительные грамоты главе государства вручили послы Канады Тамара Эн Мавини, Испании Адела Диас Бернардес, Швейцарии Хайди Грау, Египта Ахмад Салам Мохамед Аль-Гамшари и Турции Фатма Джерен Язган.

Зеленский поздравил дипломатов с началом их работы в Украине и подчеркнул готовность развивать отношения со всеми пятью странами, в частности в сфере безопасности.

"У нас хорошие отношения с Турцией и Швейцарией. Мы также, безусловно, являемся близкими друзьями с Канадой и Испанией. Кроме того, у нас особые отношения с Египтом, и мы рассчитываем на их дальнейшее развитие", - сказал президент.

В ходе встречи также обсудили итоги визита Зеленского в Канаду. Тогда лидеры подписали Декларацию о столетнем партнерстве. Отдельно речь шла о продолжении военной и политической помощи Испании и поддержке европейской интеграции Украины.

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Зерно, мирные инициативы и подготовка к зиме

Посол Швейцарии Хайди Грау заявила о готовности своей страны содействовать достижению мира на различных уровнях - от технического до самого высокого. Стороны также обсудили участие Швейцарии в мирных инициативах.

Посол Египта Ахмад Салам Мохамед Аль-Гамшари подчеркнул важность украинского зерна для его страны. По его словам, треть всего хлеба в Египте производится из зерна, импортируемого из Украины.

Египет также обеспокоен продовольственным кризисом, который обостряется из-за блокирования Черного моря. Посол заявил о готовности страны помогать Украине в решении вопросов продовольственной безопасности.

Посол Турции Фатма Джерен Язган заверила, что будет прилагать усилия, чтобы граждане ее страны больше знали об Украине и реальной ситуации в ней.

В ходе беседы с Зеленским также обсудили подготовку к зиме, в частности привлечение турецких компаний к оказанию помощи Украине. Отдельное внимание уделили ситуации в Черном море и усилению противовоздушной обороны.