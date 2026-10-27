Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Канади, Іспанії, Швейцарії, Єгипту й Туреччини

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів Канади, Іспанії, Швейцарії, Єгипту та Туреччини. Під час зустрічі сторони обговорили безпеку, підтримку України, продовольчу кризу та підготовку до зими.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті президента України, цитує Цензор.НЕТ.

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Зеленський обговорив із послами безпеку та підтримку України

Вірчі грамоти главі держави передали посли Канади Тамара Ен Мавіні, Іспанії Адела Діас Бернардес, Швейцарії Гайді Грау, Єгипту Ахмад Салам Мохамед Аль-Гамшарі та Туреччини Фатма Джерен Язган.

Зеленський привітав дипломатів із початком їхньої роботи в Україні та наголосив на готовності розвивати відносини з усіма п’ятьма країнами, зокрема у сфері безпеки.

"У нас добрі відносини з Туреччиною та Швейцарією. Ми також є близькими друзями, безумовно, з Канадою та Іспанією. Також у нас особливі відносини з Єгиптом, і ми розраховуємо на їх подальший розвиток", — сказав президент.

Під час зустрічі також обговорили результати візиту Зеленського до Канади. Тоді лідери підписали Декларацію про сторічне партнерство. Окремо йшлося про продовження військової та політичної допомоги Іспанії й підтримку європейської інтеграції України.

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Зерно, мирні ініціативи та підготовка до зими

Посол Швейцарії Гайді Грау заявила про готовність своєї країни сприяти досягненню миру на різних рівнях — від технічного до найвищого. Сторони також обговорили участь Швейцарії в мирних ініціативах.

Посол Єгипту Ахмад Салам Мохамед Аль-Гамшарі наголосив на важливості українського зерна для його країни. За його словами, третина всього хліба в Єгипті виготовляється із зерна, імпортованого з України.

Єгипет також стурбований продовольчою кризою, яка загострюється через блокування Чорного моря. Посол заявив про готовність країни допомагати Україні у вирішенні питань продовольчої безпеки.

Посол Туреччини Фатма Джерен Язган запевнила, що докладатиме зусиль, аби громадяни її країни більше знали про Україну та реальну ситуацію в ній.

Під час розмови із Зеленським також обговорили підготовку до зими, зокрема залучення турецьких компаній до допомоги Україні. Окрему увагу приділили ситуації в Чорному морі та посиленню протиповітряної оборони.