Россиянам не место на старте, пока продолжается война против Украины: мэр Осло Линдбу призвала запретить им въезд на Кубок мира

Мэр Осло Анне Линдбу призвала правительство Норвегии запретить въезд российским спортсменам, которые могут принять участие в соревнованиях Кубка мира по лыжным видам спорта в Гольменколлене в сезоне 2026/27.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

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Мэр Осло призвала пересмотреть визовые исключения для российских спортсменов

Линдбу напомнила, что в прошлом сезоне норвежские власти разрешили российским спортсменам приезжать в страну и участвовать в соревнованиях. Теперь она призывает правительство пересмотреть это исключение из визовых ограничений для граждан России.

Это связано с тем, что ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) ослабила правила допуска спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям в "нейтральном" статусе.

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Линдбу связала свое требование с войной России против Украины

"Украинцы каждый день борются за свою страну, свою свободу и право самостоятельно решать свое будущее. Осло является хозяином Кубка мира, и пока Россия продолжает свою жестокую агрессивную войну против Украины, российским спортсменам не место на стартовой линии в Холменколлене. То, что FIS открывает двери для российских спортсменов, не означает, что правительство должно поступать так же", - заявляет мэр Осло.

Федерация лыжного спорта Норвегии также выступает против участия россиян

Президент Норвежской федерации лыжного спорта Роджер Финьорд также подтвердил, что организация выступает против участия россиян в международных соревнованиях.

"Наша позиция остается неизменной. Мы не хотим, чтобы в соревнованиях участвовали россияне. Эта позиция была доведена до сведения как на национальном, так и на международном уровне, и норвежская общественность также знает о нашей четкой позиции", - отметил он.

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