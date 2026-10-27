Росіянам не місце на старті, доки триває війна проти України: мерка Осло Ліндбу закликала заборонити їм в’їзд на Кубок світу

Міська голова Осло Анне Ліндбу закликала уряд Норвегії заборонити в’їзд російським спортсменам, які можуть взяти участь у змаганнях Кубка світу з лижних видів спорту в Голменколлені в сезоні-2026/27.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це повідомляє мовник Норвегії NRK.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Мерка Осло закликала переглянути візові винятки для російських спортсменів

Ліндбу нагадала, що минулого сезону норвезька влада дозволила російським спортсменам приїжджати до країни та брати участь у змаганнях. Тепер вона закликає уряд переглянути цей виняток із візових обмежень для громадян росії.

Це повʼязано з тим, що раніше Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) послабила правила щодо допуску атлетів з росії та Білорусі до змагань у "нейтральному" статусі.

Також читайте: Уряд Швеції вивчає можливість заборонити в’їзд спортсменам із Росії та Білорусі

Ліндбу пов'язала свою вимогу з війною Росії проти України

"Українці щодня борються за свою країну, свою свободу та право самостійно вирішувати своє майбутнє. Осло є господарем Кубка світу, і доки росія продовжує свою жорстоку агресивну війну проти України, російським спортсменам не місце на стартовій лінії в Голменколлені. Те, що FIS відкриває двері для російських спортсменів, не означає, що уряд повинен робити те саме", - заявляє міська голова Осло.

Федерація лижного спорту Норвегії також виступає проти участі росіян

Президент Норвезької федерації лижного спорту Роджер Фінйорд також підтвердив, що організація виступає проти участі росіян у міжнародних стартах.

"Наша позиція залишається незмінною. Ми не хочемо, щоб у змаганнях брали участь росіяни. Ця позиція була доведена до відома як на національному, так і на міжнародному рівні, і норвезька громадськість також знає про нашу чітку позицію", - зазначив він.

Також читайте: Євросоюз шукає способи обмежити участь Росії й Білорусі в міжнародних спортивних змаганнях