Росіянам не місце на старті, доки триває війна проти України: мерка Осло Ліндбу закликала заборонити їм в’їзд на Кубок світу
Міська голова Осло Анне Ліндбу закликала уряд Норвегії заборонити в’їзд російським спортсменам, які можуть взяти участь у змаганнях Кубка світу з лижних видів спорту в Голменколлені в сезоні-2026/27.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це повідомляє мовник Норвегії NRK.
Мерка Осло закликала переглянути візові винятки для російських спортсменів
Ліндбу нагадала, що минулого сезону норвезька влада дозволила російським спортсменам приїжджати до країни та брати участь у змаганнях. Тепер вона закликає уряд переглянути цей виняток із візових обмежень для громадян росії.
Це повʼязано з тим, що раніше Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) послабила правила щодо допуску атлетів з росії та Білорусі до змагань у "нейтральному" статусі.
Ліндбу пов'язала свою вимогу з війною Росії проти України
"Українці щодня борються за свою країну, свою свободу та право самостійно вирішувати своє майбутнє. Осло є господарем Кубка світу, і доки росія продовжує свою жорстоку агресивну війну проти України, російським спортсменам не місце на стартовій лінії в Голменколлені. Те, що FIS відкриває двері для російських спортсменів, не означає, що уряд повинен робити те саме", - заявляє міська голова Осло.
Федерація лижного спорту Норвегії також виступає проти участі росіян
Президент Норвезької федерації лижного спорту Роджер Фінйорд також підтвердив, що організація виступає проти участі росіян у міжнародних стартах.
"Наша позиція залишається незмінною. Ми не хочемо, щоб у змаганнях брали участь росіяни. Ця позиція була доведена до відома як на національному, так і на міжнародному рівні, і норвезька громадськість також знає про нашу чітку позицію", - зазначив він.
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