Россияне ударили по дому в Харькове: среди пяти пострадавших - 4-летний мальчик (обновлено)

Вечером 27 октября российские войска нанесли удар по Основянскому району Харькова, поразив многоквартирный жилой дом.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

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Зафиксирован вражеский удар по Основянскому району Харькова.

Попадание в многоквартирный жилой дом. По имеющейся информации, в нем находятся заблокированные люди.

Есть предварительная информация о пострадавших - их количество и состояние уточняются.

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"Пока известно о двух пострадавших, один из них - мальчик 4-х лет", - добавил впоследствии Терехов.

"Еще одному человеку понадобилась помощь врачей в результате "прилета" в Основянском районе", - сообщил Синегубов.

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"В результате вражеского удара по Основянскому району вспыхнули 2-этажное производственное здание, 2-этажный многоквартирный жилой дом и 1-этажный жилой дом", - сообщил в 23:47 Синегубов. Также поврежден частный жилой дом и автомобиль.

Все службы экстренной службы работают в усиленном режиме.

32-летняя и 65-летняя женщины, 56-летний мужчина и 4-летний мальчик пострадали в результате "прилета" вражеского дрона в Основянском районе. Три человека госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь.

32-летняя и 65-летняя женщины, 56-летний мужчина и 4-летний мальчик пострадали в результате "прилета" вражеского дрона в Основянском районе. Три человека госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь. Также острую реакцию на стресс испытала 65-летняя женщина. Медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.

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