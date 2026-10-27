Россияне ударили по дому в Харькове: среди пяти пострадавших - 4-летний мальчик (обновлено)
Вечером 27 октября российские войска нанесли удар по Основянскому району Харькова, поразив многоквартирный жилой дом.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
- Зафиксирован вражеский удар по Основянскому району Харькова.
- Попадание в многоквартирный жилой дом. По имеющейся информации, в нем находятся заблокированные люди.
- Есть предварительная информация о пострадавших - их количество и состояние уточняются.
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"Пока известно о двух пострадавших, один из них - мальчик 4-х лет", - добавил впоследствии Терехов.
"Еще одному человеку понадобилась помощь врачей в результате "прилета" в Основянском районе", - сообщил Синегубов.
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- "В результате вражеского удара по Основянскому району вспыхнули 2-этажное производственное здание, 2-этажный многоквартирный жилой дом и 1-этажный жилой дом", - сообщил в 23:47 Синегубов. Также поврежден частный жилой дом и автомобиль.
- Все службы экстренной службы работают в усиленном режиме.
32-летняя и 65-летняя женщины, 56-летний мужчина и 4-летний мальчик пострадали в результате "прилета" вражеского дрона в Основянском районе. Три человека госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь.
- Также острую реакцию на стресс испытала 65-летняя женщина. Медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.
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