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Новини Обстріли Харкова
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Росіяни вдарили по будинку в Харкові: серед п’яти постраждалих 4-річний хлопчик (оновлено)

Ворог влучив у багатоповерхівку в Основ’янському районі Харкова

Російські війська завдали увечері 27 жовтня удару по Основ'янському району Харкова, влучивши у багатоквартирний житловий будинок.

Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

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  • Зафіксовано ворожий удар по Основ’янському району Харкова.
  • Влучання у багатоквартирний житловий будинок. За наявною інформацією, у ньому є заблоковані люди.
  • Є попередня інформація про постраждалих - їх кількість та стан уточнюються.

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Оновлення

"Наразі відомо про двох постраждалих, один з них - хлопчик 4-х років", - додав згодом Терехов.

"Ще одній людині знадобилася допомога лікарів внаслідок "прильоту" в Основ’янському районі", - повідомив Синєгубов.

Оновлення

  • "Внаслідок ворожого удару по Основ’янському району спалахнули 2-поверхова виробнича будівля, 2-поверховий багатоквартирний житловий будинок та 1-поверховий житловий будинок", - повідомив о 23.47 Синєгубов.

    Також пошкоджено приватний житловий будинок та автомобіль.

    Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі.
  • 32-річна і 65-річна жінки, 56-річний чоловік, та 4-річний хлопчик постраждали внаслідок "прильоту" ворожого дрону в Основ’янському районі.

    Троє людей шпиталізовані та отримують всю необхідну медичну допомогу.
  • Також гострої реакції на стрес зазнала 65-річна жінка. Медики надають постраждалій необхідну допомогу.

Автор: 

Харків (5748) Терехов Ігор (329) Харківська область (3393) Харківський район (1160)
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