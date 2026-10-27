423 1
Росіяни вдарили по будинку в Харкові: серед п’яти постраждалих 4-річний хлопчик (оновлено)
Російські війська завдали увечері 27 жовтня удару по Основ'янському району Харкова, влучивши у багатоквартирний житловий будинок.
Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
- Зафіксовано ворожий удар по Основ’янському району Харкова.
- Влучання у багатоквартирний житловий будинок. За наявною інформацією, у ньому є заблоковані люди.
- Є попередня інформація про постраждалих - їх кількість та стан уточнюються.
Оновлення
"Наразі відомо про двох постраждалих, один з них - хлопчик 4-х років", - додав згодом Терехов.
"Ще одній людині знадобилася допомога лікарів внаслідок "прильоту" в Основ’янському районі", - повідомив Синєгубов.
Оновлення
- "Внаслідок ворожого удару по Основ’янському району спалахнули 2-поверхова виробнича будівля, 2-поверховий багатоквартирний житловий будинок та 1-поверховий житловий будинок", - повідомив о 23.47 Синєгубов.
Також пошкоджено приватний житловий будинок та автомобіль.
Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі.
- 32-річна і 65-річна жінки, 56-річний чоловік, та 4-річний хлопчик постраждали внаслідок "прильоту" ворожого дрону в Основ’янському районі.
Троє людей шпиталізовані та отримують всю необхідну медичну допомогу.
- Також гострої реакції на стрес зазнала 65-річна жінка. Медики надають постраждалій необхідну допомогу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль