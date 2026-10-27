Помощь Украине от союзников за пределами ЕС может сократиться в пять раз, - FT

Объем финансовой помощи Украине со стороны стран, не входящих в Евросоюз, в 2027 году может сократиться почти в пять раз. В связи с этим ЕС призывает страны "Большой семерки" увеличить поддержку, чтобы избежать значительного дефицита средств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Financial Times.

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Европа ищет деньги для Украины

По прогнозу Европейской комиссии, страны за пределами ЕС на данный момент пообещали предоставить Украине в 2027 году лишь 4 млрд евро. Это почти в пять раз меньше, чем 19 млрд евро в 2026 году.

В частности, США, Великобритания, Канада и Япония вместе готовы выделить лишь 1 млрд евро.

В Брюсселе уже начали срочно искать дополнительные источники финансирования. Евросоюз не хочет самостоятельно покрывать дефицит средств. На ЕС и его государства-члены приходится 80% обещанной Украине помощи на 2027 год.

Представитель Европейской комиссии подчеркнул необходимость более активного участия международных партнеров.

"Европа не может в одиночку удовлетворить финансовые потребности Украины... Международные партнеры, включая союзников по НАТО, также должны активизировать свои усилия", - заявил он.

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Бюджеты союзников и нехватка военной помощи

Брюссель ожидает бюджетных планов Великобритании и Канады на 2027 год. Они могут показать, готовы ли эти страны увеличить финансовую поддержку Украины.

В Министерстве финансов Канады сообщили, что с начала полномасштабного вторжения предоставили Украине 27 млрд канадских долларов помощи. В то же время ведомство отказалось комментировать проект бюджета, который должен быть представлен 5 ноября.

Представитель Министерства иностранных дел Японии не согласился с некоторыми оценками Еврокомиссии. По его словам, японское правительство еще не определило окончательный объем будущего финансирования, но рассматривает различные варианты в рамках обсуждений G7.

Отдельной проблемой остается военная поддержка. По оценкам Еврокомиссии, 32 странам НАТО не хватает в общей сложности 13 млрд евро до обещанных на этот год 70 млрд евро военной помощи Украине.

В то же время в Альянсе заявляют, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидает от союзников продолжения решительной поддержки Украины.