Допомога Україні від союзників поза ЄС може скоротитися вп’ятеро, - FT

Обсяг фінансової допомоги Україні від країн, які не входять до Євросоюзу, у 2027 році може скоротитися майже вп’ятеро. Через це ЄС закликає країни G7 збільшити підтримку, щоб уникнути значного дефіциту коштів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Financial Times.

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Європа шукає гроші для України

За прогнозом Європейської комісії, країни поза межами ЄС наразі пообіцяли надати Україні у 2027 році лише 4 млрд євро. Це майже вп’ятеро менше, ніж 19 млрд євро у 2026 році.

Зокрема, США, Велика Британія, Канада та Японія разом готові виділити лише 1 млрд євро.

У Брюсселі вже почали терміново шукати додаткові джерела фінансування. Євросоюз не хоче самостійно покривати нестачу коштів. На ЄС та його держави-члени припадає 80% обіцяної Україні допомоги на 2027 рік.

Представник Європейської комісії наголосив на необхідності більшої участі міжнародних партнерів.

"Європа не може самотужки задовольнити фінансові потреби України... Міжнародні партнери, включаючи союзників по НАТО, також мають активізувати свої зусилля", — заявив він.

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Бюджети союзників і нестача військової допомоги

Брюссель очікує на бюджетні плани Великої Британії та Канади на 2027 рік. Вони можуть показати, чи готові ці країни збільшити фінансову підтримку України.

У Міністерстві фінансів Канади повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення надали Україні 27 млрд канадських доларів допомоги. Водночас відомство відмовилося коментувати проєкт бюджету, який мають представити 5 листопада.

Представник Міністерства закордонних справ Японії не погодився з деякими оцінками Єврокомісії. За його словами, японський уряд ще не визначив остаточний обсяг майбутнього фінансування, але розглядає різні варіанти в межах обговорень G7.

Окремою проблемою залишається військова підтримка. За оцінками Єврокомісії, 32 країнам НАТО бракує загалом 13 млрд євро до обіцяних на цей рік 70 млрд євро військової допомоги Україні.

Водночас в Альянсі заявляють, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте очікує від союзників продовження рішучої підтримки України.