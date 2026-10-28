Киев недостаточно готов к зиме и атакам, никто не хочет возглавлять КГВА, - Зеленский

Инициативы по привлечению дополнительных руководителей к подготовке Киева к зимнему периоду вызывают у мэра Виталия Кличко беспокойство из-за риска возможной замены.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Зеленский раскритиковал позицию Кличко

"Как только мы обсуждаем с какими-то менеджерами, как укрепить Киев, у мэра складывается впечатление, что кто-то хочет его заменить", — сказал Зеленский.

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По словам президента, он не намерен вмешиваться в политические вопросы, однако считает, что во время войны критическая инфраструктура столицы должна быть защищена, а планы по обеспечению ее устойчивости — полностью подготовлены.

Зеленский также подчеркнул, что "не имеет ничего личного против Кличко", но призвал все институты совместно работать над подготовкой Киева к сложной зиме.

В качестве примера он привел Харьков, где, по его словам, городские власти и областная администрация работают вместе, несмотря на постоянные российские атаки.

"Очень здорово, когда в каждом городе работает группа менеджеров, которая может решать проблемы и контролировать ситуацию в городе. Там глава ОГА и мэр работают вместе", — отметил президент.

Глава государства сказал, что во время войны важно не искать виновных, а совместно защищать критическую инфраструктуру и обеспечивать работу ключевых объектов.

"У нас один общий враг, одна зима и одна страна. И с этим нужно что-то делать", — добавил президент.

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Как отмечает "Укринформ", Зеленский подчеркнул, что столица должна быть готова к сложной зиме, однако с подготовкой пока есть проблемы. По мнению главы государства, Киев недостаточно подготовлен к российским атакам.

Никто не хочет возглавить администрацию: почему?

"Я разговаривал с различными менеджерами о том, хотят ли они возглавить киевскую администрацию. Никто не хочет. На месте мэра я сам просил бы их — умных людей, менеджеров с опытом. Я попросил премьера собрать специальный кабинет для Киева — менеджеров бизнеса, сильных людей. Я готов лично поговорить с тем, кого они мне назовут, и попросить его. Создайте такой кабинет и разрабатывайте решения. Я буду делать то, что могу. Я хотел привлечь к этой группе Малюка в контексте вопросов безопасности. Говорил также с Кубраковым, Гройсманом. Сухомлин отказался — как только услышал о Киеве. Говорил с людьми из бизнеса, из других сфер государственного управления. Никто не хочет быть причастным, потому что потом никто не скажет "спасибо", а другие будут постоянно говорить — о политике", — рассказал Зеленский.