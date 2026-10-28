Зеленський хотів підсилити Київ Гройсманом, бо столиця недостатньо готова до зими та атак

Ініціативи із залучення додаткових управлінців до підготовки Києва до зимового періоду викликають у міського голови Віталія Кличка занепокоєння через ризик можливої заміни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Зеленський розкритикував позицію Кличка

"Як тільки ми проговорюємо з якимись менеджерами про те, як посилити Київ, у мера складається враження, що хтось хоче його замінити", - сказав Зеленський.

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За словами президента, він не має наміру втручатися в політичні питання, однак вважає, що під час війни критична інфраструктура столиці має бути захищена, а плани її стійкості - повністю підготовлені.

Зеленський також наголосив, що "не має нічого особистого до Кличка", але закликав усі інституції спільно працювати над підготовкою Києва до складної зими.

Як приклад він навів Харків, де, за його словами, міська влада та обласна адміністрація працюють разом, попри постійні російські атаки.

"Дуже класно, коли в кожному місті працює група менеджерів, яка може вирішувати проблеми і утримувати ситуацію в місті. Там голова ОДА і мер працюють разом", - зазначив президент.

Глава держави сказав, під час війни важливо не шукати винних, а спільно захищати критичну інфраструктуру та забезпечувати роботу ключових об’єктів.

"У нас один спільний ворог, одна зима і одна країна. І з цим треба щось робити", - додав президент.

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Як зазначає Укрінформ, Зеленський наголосив, що столиця має бути підготовлена до складної зими, проте з підготовкою наразі є проблеми. На думку глави держави, Київ недостатньо підготовлений до російських атак.

Ніхто не хоче очолити адміністрацію: чому?

"Я з різними менеджерами говорив про те, чи хочуть вони очолити київську адміністрацію. Ніхто не хоче. На місці мера я сам просив би їх - розумних людей, менеджерів з досвідом. Я попросив Прем'єра зібрати спеціальний кабінет для Києва - менеджерів бізнесу, сильних людей. Я готовий особисто поговорити з тим, кого вони мені назвуть і попросити його. Зробіть такий кабінет та напрацьовуйте рішення. Я буду робити те, що я можу. Я хотів до цієї групи долучити Малюка в контексті питань безпеки. Говорив також із Кубраковим, Гройсманом. Сухомлин відмовився - як тільки про Київ почув. Говорив з людьми з бізнесу, з інших сфер державного управління. Ніхто не хоче бути дотичним, бо потім ніхто дякую не скаже, і постійно говоритимуть інші – про політику", - розповів Зеленський.

У команді Володимира Гройсмана заявили ВВС, що не коментують цю ситуацію.