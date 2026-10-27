Комбіновані переправи через Дніпро збудують у Києві, напрацьовуються рішення щодо посилення мостів, - Кличко

Сьогодні, 27 жовтня, відбулася Рада оборони Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Будівництво переправ через Дніпро

За його словами, серед питань, які розглянули, зокрема - реалізація проєкту будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та підʼїзних шляхів до них.

"З цією ініціативою, нагадаю, виступила держава. І уряд ухвалив відповідну постанову. Місця розміщення визначатиме військове командування, а погоджуватиме, зокрема, Київська міська військова адміністрація", - йдеться у повідомленні.

Місто ж, за рекомендацією уряду, віднайде кошти - 1 млрд грн на цей проєкт.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару РФ по Південному мосту в Києві: пробито покриття. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Безпека мостів

Також розглянули на Раді оборони питання безпеки функціонування мостових споруд у столиці, з огляду на обстріли критичної інфраструктури, які ворог посилює.

Зокрема, фахівці профільних установ міста напрацьовують додаткові технічні рішення щодо збереження конструкцій мостових переходів через річку Дніпро.

З цього питання заслухали пропозиції військових.

Облаштування укриттів

Також обговорили питання утримання, будівництва та облаштування укриттів у столиці.

Зокрема, встановлення мобільних укриттів. Заслухали інформацію керівництва Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

"Я ще раз наголосив, що в середині жовтня на колегії КМДА доручив головам районів столиці визначити пріоритетність у використанні коштів на облаштування укриттів. Та не усуватися від питання встановлення мобільних укриттів. І перерозподілити кошти в межах бюджетів, виділених районам", - додав Кличко.

Читайте: Росія вночі атакувала Київ балістикою: влучання в адмінбудівлю та Південний міст (оновлено). ФОТО

Що передувало?

У Києві після нічної російської атаки 27 жовтня запровадили зміни в роботі громадського транспорту. Через пошкодження наземної інфраструктури метрополітену змінено рух поїздів на червоній і зеленій лініях, а рух транспорту Південним мостом тимчасово перекрито.

Читайте: Генштаб РФ заявив про початок "масованих ударів" по енергетиці України та обіцяє атакувати стратегічні мости