Комбіновані переправи через Дніпро збудують у Києві, напрацьовуються рішення щодо посилення мостів, - Кличко
Сьогодні, 27 жовтня, відбулася Рада оборони Києва.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Будівництво переправ через Дніпро
За його словами, серед питань, які розглянули, зокрема - реалізація проєкту будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та підʼїзних шляхів до них.
"З цією ініціативою, нагадаю, виступила держава. І уряд ухвалив відповідну постанову. Місця розміщення визначатиме військове командування, а погоджуватиме, зокрема, Київська міська військова адміністрація", - йдеться у повідомленні.
Місто ж, за рекомендацією уряду, віднайде кошти - 1 млрд грн на цей проєкт.
Безпека мостів
Також розглянули на Раді оборони питання безпеки функціонування мостових споруд у столиці, з огляду на обстріли критичної інфраструктури, які ворог посилює.
Зокрема, фахівці профільних установ міста напрацьовують додаткові технічні рішення щодо збереження конструкцій мостових переходів через річку Дніпро.
З цього питання заслухали пропозиції військових.
Облаштування укриттів
Також обговорили питання утримання, будівництва та облаштування укриттів у столиці.
Зокрема, встановлення мобільних укриттів. Заслухали інформацію керівництва Головного управління СБУ в Києві та Київській області.
"Я ще раз наголосив, що в середині жовтня на колегії КМДА доручив головам районів столиці визначити пріоритетність у використанні коштів на облаштування укриттів. Та не усуватися від питання встановлення мобільних укриттів. І перерозподілити кошти в межах бюджетів, виділених районам", - додав Кличко.
Що передувало?
- У Києві після нічної російської атаки 27 жовтня запровадили зміни в роботі громадського транспорту. Через пошкодження наземної інфраструктури метрополітену змінено рух поїздів на червоній і зеленій лініях, а рух транспорту Південним мостом тимчасово перекрито.
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Дізнавшись про понтонні плавучі переправи через Дніпро, люди та транспорт будуть живими мішенями для русні, а саме для: Герань-4, Бандероль,
Іскандер-М, Х-101, Х-555!
Треба максимально укріплювати існуючі мости та ставити ППО!!