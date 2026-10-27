У Києві після нічної атаки змінили рух метро й автобусів: Південний міст перекритий
У Києві після нічної російської атаки 27 жовтня запровадили зміни в роботі громадського транспорту. Через пошкодження наземної інфраструктури метрополітену змінено рух поїздів на червоній і зеленій лініях, а рух транспорту Південним мостом тимчасово перекрито.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Київська міська державна адміністрація та Київська міська військова адміністрація.
За останньою інформацією КМДА станом на 5:59, рух поїздів метро організовано так:
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Червона лінія: поїзди курсують між станціями "Академмістечко" та "Лісова". Усі станції, зокрема "Чернігівська" та "Лісова", відкриті для пасажирів.
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Зелена лінія: поїзди курсують між станціями "Сирець" та "Видубичі". Рух на ділянці між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір" тимчасово призупинений.
Рух поїздів через Південний міст також тимчасово зупинено.
У КМДА зазначили, що фахівці працюють на місці. Про відновлення звичайного режиму руху повідомлять додатково.
Під час повітряної тривоги всі підземні станції метро працюють як укриття.
Південний міст перекритий для транспорту
У зв’язку з наслідками ворожої атаки рух транспорту Південним мостом тимчасово перекрито. Водіїв і пасажирів просять враховувати обмеження під час планування маршрутів.
У Києві збільшують кількість автобусів
Через зміни в роботі метро та збільшення пасажиропотоку місто посилює роботу наземного громадського транспорту.
Зокрема:
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Автобус № 1-М: на тимчасовому маршруті працюватимуть 15 автобусів.
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Автобус № 22: маршрут проходитиме через Дарницький міст. Кількість автобусів збільшать на чотири - загалом працюватимуть 14 одиниць. Із них п’ять курсуватимуть на короткому відрізку від вулиці Тростянецької до станції метро "Либідська".
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Автобус № 91: також курсуватиме через Дарницький міст. Кількість автобусів збільшать на чотири — загалом на маршруті працюватимуть сім одиниць.
У КМДА закликали пасажирів заздалегідь планувати поїздки та стежити за оновленнями щодо роботи громадського транспорту на офіційних ресурсах міської влади.
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