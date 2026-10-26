Російська балістика вдарила по Києву біля університету, парку "Кіото" та станції метро: є жертви, - Зеленський. ВIДЕО

26 жовтня Росія вдарила балістичними ракетами по Києву біля одного з університетів, парку "Кіото", станції метро та житлових будинків. Є жертви й поранені, люди можуть бути під завалами.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки обстрілу

За його словами, ракети влучили по території одного з університетів і поруч із ним — "фактично по кампусу", по парку "Кіото", по території біля станції метро та житлових будинків.

"Зараз ще поки не відомо точно, скільки людей постраждали. Але, на жаль, є жертви. Є поранені. Тривають рятувальні роботи. Багато пошкоджень, є інформація і про те, що люди можуть бути під завалами. Всі служби на місцях та виконують свою роботу — рятують людей", — сказав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Балістична атака РФ на Київ: пошкоджено гуртожиток університету, є постраждала

Він зазначив, що влучання сталися в дуже людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта: "Це удар просто по місту, по інфраструктурі".

За його словами, можуть бути повторні удари, а атака "шахедами" триває як проти Києва, так і проти інших міст і громад.

Про ППО і політичні домовленості

"І саме в таких умовах, коли загроза постійна, коли удари — будь-якої миті й просто по містах і селах, штучні затримки ППО для України допомагають терору. Важливо, щоб політичні домовленості оперативно реалізовувались на рівні команд. Важливо, щоб було розуміння у партнерів, що Україні потрібні належні інструменти для знищення пускових російської балістики. Це був би найбільш ефективний порятунок життів", — заявив Зеленський.

За його словами, світ має бачити, що Росія "не демонструє нічого, крім бажання вбивати та воювати далі".

"Україна не має залишатися наодинці із цим, і це виключно провина Росії, що війна досі триває і люди досі гинуть. Будь ласка, бережіть себе. Усім партнерам варто бути з Україною, із захистом життя", — додав голова держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Київ: в Оболонському районі постраждали двоє людей. ФОТОрепортаж

Балістична атака на Київ 26 жовтня

Війська РФ увечері 26 жовтня атакували Київ балістикою. Під обстріл потрапили медики, які їхали на виклик.

У Деснянському районі Києва росіяни влучили біля однієї зі станції метро. Йдеться про станцію метро "Лісова".

Унаслідок обстрілу пошкоджений один із медичних закладів у Дніпровському районі. Там вибуховою хвилею повибивало вікна в реанімаційному відділенні. Постраждалих немає.

В іншому медзакладі в цьому самому районі теж повибивало вікна у двох відділеннях. Пацієнти та медперсонал не постраждали. У Дніпровському районі також було влучання в будівлю на території нежитлової забудови. Попередньо, біля одного із супермаркетів поруч є загиблий.

У Деснянському районі є влучання біля житлового будинку. У ньому, попередньо, можуть бути заблоковані люди.

У Деснянському районі було влучання біля гуртожитку одного з університетів. У будівлі гуртожитку повибивало вікна. Є підтверджена інформація про одну постраждалу.

Також читайте: Вибухи лунають у Києві: столиця під атакою реактивного БпЛА