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Новини Обстріли Києва
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Ворог атакував Київ балістикою: попередньо, влучання біля станції метро, є постраждалі (оновлено)

Київ атакували ракети ввечері 26 жовтня

Увечері у понеділок, 26 жовтня, у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Пролунали гучні вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Повітряні сили оголосили о 21:41 про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська.

О 21:44 повідомлялося про рух балістичних ракет на Київ з Чернігівщини, о 21:45 — про ще одну балістичну ракету на Київ тим самим курсом. Потім ще ракети. Після цього у столиці пролунали вибухи.

  • За попередньою інформацією моніторингів, Київ атакували 8-12 балістичних ракет РМ-48У, запущеними з трьох установок С-400.

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Оновлення

  • Мер міста Віталій Кличко уточнив, що у Деснянському районі, попередньо, влучання біля однієї зі станцій метро. Палає авто. Екстрені служби прямують на місце.
  • Під обстріл потрапила бригада медиків швидкої, які прямували на виклик. Попередньо, є постраждалі.

Автор: 

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