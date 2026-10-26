Ворог атакував Київ балістикою: попередньо, влучання біля станції метро, є постраждалі (оновлено)

Увечері у понеділок, 26 жовтня, у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Пролунали гучні вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Повітряні сили оголосили о 21:41 про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська.

О 21:44 повідомлялося про рух балістичних ракет на Київ з Чернігівщини, о 21:45 — про ще одну балістичну ракету на Київ тим самим курсом. Потім ще ракети. Після цього у столиці пролунали вибухи.

За попередньою інформацією моніторингів, Київ атакували 8-12 балістичних ракет РМ-48У, запущеними з трьох установок С-400.

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