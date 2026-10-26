Враг атаковал Киев баллистикой: попадание возле станции метро и жилого дома, есть погибший и раненые. ФОТОрепортаж (обновлено)

Вечером в понедельник, 26 октября, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного обстрела. Раздались громкие взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Воздушные силы объявили в 21:41 об угрозе применения баллистического оружия из Брянска.

В 21:44 сообщалось о движении баллистических ракет на Киев из Черниговской области, в 21:45 — о еще одной баллистической ракете на Киев по тому же курсу. Затем последовали новые ракеты. После этого в столице раздались взрывы.

По предварительной информации мониторингов, Киев атаковали 8-12 баллистических ракет РМ-48У, запущенными из трех установок С-400.

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ГСЧС опубликовало последствия удара.















Обновление

Мэр города Виталий Кличко уточнил, что в Деснянском районе предварительно попадание возле одной из станций метро. Пылает авто. Экстренные службы направляются на место.

Под обстрел попала бригада медиков скорой, направлявшихся на вызов. Предварительно есть пострадавшие.

Вследствие вражеского обстрела повреждено одно из медицинских учреждений в Днепровском районе. Взрывной волной выбило окна в реанимационном отделении. Пострадавших пока нет. В другом медучреждении в этом районе тоже выбило окна в двух отделениях. Пациенты и медперсонал не пострадали.

В Днепровском районе также попадание в здание на территории нежилой застройки. Предварительно, возле одного из супермаркетов рядом есть погибший.

Среди прибывших по вызову пострадавших медиков скорой — парамедик и экстренный медицинский техник. Предварительно ранения некритические. Медики продолжают работать. Также повреждения получил автомобиль скорой.

В Днепровском районе повреждено нежилое здание в результате вражеского удара. В Деснянском районе поврежден жилой дом. По предварительной информации, внутри могут быть заблокированы люди, сообщила КГГА.

Пятеро пострадавших в столице. Всех медики госпитализировали.

Вследствие атаки врага на столицу один человек погиб. 10 пострадавших. Большинство из них – студенты из общежития одного из университетов. 9 раненых медики госпитализировали, сообщил Кличко.

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