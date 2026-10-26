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Враг атаковал Киев баллистикой: попадание возле станции метро и жилого дома, есть погибший и раненые. ФОТОрепортаж (обновлено)
Вечером в понедельник, 26 октября, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного обстрела. Раздались громкие взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Воздушные силы объявили в 21:41 об угрозе применения баллистического оружия из Брянска.
В 21:44 сообщалось о движении баллистических ракет на Киев из Черниговской области, в 21:45 — о еще одной баллистической ракете на Киев по тому же курсу. Затем последовали новые ракеты. После этого в столице раздались взрывы.
- По предварительной информации мониторингов, Киев атаковали 8-12 баллистических ракет РМ-48У, запущенными из трех установок С-400.
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ГСЧС опубликовало последствия удара.
Обновление
- Мэр города Виталий Кличко уточнил, что в Деснянском районе предварительно попадание возле одной из станций метро. Пылает авто. Экстренные службы направляются на место.
- Под обстрел попала бригада медиков скорой, направлявшихся на вызов. Предварительно есть пострадавшие.
- Вследствие вражеского обстрела повреждено одно из медицинских учреждений в Днепровском районе. Взрывной волной выбило окна в реанимационном отделении. Пострадавших пока нет. В другом медучреждении в этом районе тоже выбило окна в двух отделениях. Пациенты и медперсонал не пострадали.
- В Днепровском районе также попадание в здание на территории нежилой застройки. Предварительно, возле одного из супермаркетов рядом есть погибший.
- Среди прибывших по вызову пострадавших медиков скорой — парамедик и экстренный медицинский техник. Предварительно ранения некритические. Медики продолжают работать. Также повреждения получил автомобиль скорой.
- В Днепровском районе повреждено нежилое здание в результате вражеского удара. В Деснянском районе поврежден жилой дом. По предварительной информации, внутри могут быть заблокированы люди, сообщила КГГА.
- Пятеро пострадавших в столице. Всех медики госпитализировали.
- Вследствие атаки врага на столицу один человек погиб. 10 пострадавших. Большинство из них – студенты из общежития одного из университетов. 9 раненых медики госпитализировали, сообщил Кличко.
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І це при тому, що Київ двічі утюжили сильно тільки на минулому тижні.
Поки підори клепають балістику як не в себе, наші фламіндічі оповідають казки, як колись на москву полетить балістика (насправді ніколи не полетить)