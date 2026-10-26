Российская баллистика нанесла удар по Киеву возле университета, парка "Киото" и станции метро: есть жертвы, — Зеленский. ВИДЕО

26 октября Россия нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву в районе одного из университетов, парка "Киото", станции метро и жилых домов. Есть погибшие и раненые, люди могут находиться под завалами.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Последствия обстрела

По его словам, ракеты попали на территорию одного из университетов и рядом с ним — "фактически по кампусу", по парку "Киото", по территории возле станции метро и жилых домов.

"Сейчас пока точно неизвестно, сколько людей пострадало. Но, к сожалению, есть погибшие. Есть раненые. Продолжаются спасательные работы. Много повреждений, есть информация и о том, что люди могут находиться под завалами. Все службы находятся на местах и выполняют свою работу — спасают людей", — сказал президент.

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Он отметил, что попадания произошли в очень людных местах, а рядом нет ни одного военного объекта: "Это удар просто по городу, по инфраструктуре".

По его словам, возможны повторные удары, а атака "Шахедами" продолжается как против Киева, так и против других городов и населенных пунктов.

О ПВО и политических договоренностях

"И именно в таких условиях, когда угроза постоянна, когда удары — в любой момент и просто по городам и селам, искусственные задержки ПВО для Украины способствуют террору. Важно, чтобы политические договоренности оперативно реализовывались на уровне команд. Важно, чтобы у партнеров было понимание того, что Украине нужны надлежащие инструменты для уничтожения пусковых установок российской баллистики. Это было бы самым эффективным способом спасения жизней", — заявил Зеленский.

По его словам, мир должен видеть, что Россия "не демонстрирует ничего, кроме желания убивать и продолжать войну".

"Украина не должна оставаться наедине с этим, и это исключительно вина России, что война до сих пор продолжается и люди до сих пор гибнут. Пожалуйста, берегите себя. Всем партнерам следует быть на стороне Украины, на стороне защиты жизни", — добавил глава государства.

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Балистическая атака на Киев 26 октября

Войска РФ вечером 26 октября атаковали Киев баллистическими ракетами. Под обстрел попали медики, которые ехали на вызов.

В Деснянском районе Киева россияне попали рядом с одной из станций метро. Речь идет о станции метро "Лесная".

В результате обстрела повреждено одно из медицинских учреждений в Днепровском районе. Там взрывной волной выбило окна в реанимационном отделении. Пострадавших нет.

В другом медучреждении в этом же районе также выбило окна в двух отделениях. Пациенты и медперсонал не пострадали. В Днепровском районе также произошло попадание в здание на территории нежилой застройки. По предварительным данным, возле одного из супермаркетов рядом находится погибший.

В Деснянском районе зафиксировано попадание возле жилого дома. В нем, по предварительным данным, могут быть заблокированы люди.

В Деснянском районе произошло попадание возле общежития одного из университетов. В здании общежития выбило окна. Есть подтвержденная информация об одной пострадавшей.

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