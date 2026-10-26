Балистическая атака РФ на Киев: повреждено общежитие университета, есть пострадавшая

Фото: Соцмережі

Вследствие российского баллистического удара по Киеву вечером 26 октября повреждено общежитие учебного заведения в Деснянском районе.

Об этом сообщает КГВА, передает Цензор.НЕТ.

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Ранее в Telegram-каналах распространялась информация о повреждениях на территории Государственного торгово-экономического университета.

Мэр Виталий Кличко уточнил, что в здании общежития выбило окна. Пожара нет. На данный момент есть подтвержденная информация об одной пострадавшей. 20-летнюю девушку госпитализировали.

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Что предшествовало?

В Деснянском районе Киева зафиксировали попадание возле одной из станций метро. Также под обстрел попала бригада медиков скорой помощи, которая направлялась на вызов.

В целом вследствие баллистической атаки врага в столице есть один погибший и раненые.

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