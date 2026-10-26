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Новости Обстрелы Киева
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Балистическая атака РФ на Киев: повреждено общежитие университета, есть пострадавшая

київ
Фото: Соцмережі

Вследствие российского баллистического удара по Киеву вечером 26 октября повреждено общежитие учебного заведения в Деснянском районе.

Об этом сообщает КГВА, передает Цензор.НЕТ.

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Ранее в Telegram-каналах распространялась информация о повреждениях на территории Государственного торгово-экономического университета.

Мэр Виталий Кличко уточнил, что в здании общежития выбило окна. Пожара нет. На данный момент есть подтвержденная информация об одной пострадавшей. 20-летнюю девушку госпитализировали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Киев баллистическим оружием: попадания возле станции метро и жилого дома, есть погибший и раненые (обновлено)

Что предшествовало?

  • В Деснянском районе Киева зафиксировали попадание возле одной из станций метро. Также под обстрел попала бригада медиков скорой помощи, которая направлялась на вызов. 
  • В целом вследствие баллистической атаки врага в столице есть один погибший и раненые.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве с 27 октября по 1 ноября частично ограничат движение по Южному мосту в направлении левого берега. ФОТО

Автор: 

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