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Балистическая атака РФ на Киев: повреждено общежитие университета, есть пострадавшая
Вследствие российского баллистического удара по Киеву вечером 26 октября повреждено общежитие учебного заведения в Деснянском районе.
Об этом сообщает КГВА, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Ранее в Telegram-каналах распространялась информация о повреждениях на территории Государственного торгово-экономического университета.
Мэр Виталий Кличко уточнил, что в здании общежития выбило окна. Пожара нет. На данный момент есть подтвержденная информация об одной пострадавшей. 20-летнюю девушку госпитализировали.
Что предшествовало?
- В Деснянском районе Киева зафиксировали попадание возле одной из станций метро. Также под обстрел попала бригада медиков скорой помощи, которая направлялась на вызов.
- В целом вследствие баллистической атаки врага в столице есть один погибший и раненые.
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