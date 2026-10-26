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Новини Обстріли Києва
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Балістична атака РФ на Київ: пошкоджено гуртожиток університету, є постраждала

київ
Фото: Соцмережі

Унаслідок російського балістичного удару по Києву увечері 26 жовтня є пошкодження гуртожитку навчального закладу у Деснянському районі.

Про це повідомляє КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Раніше в Telegram-каналах поширювалась інформація про пошкодження на території Державного торговельно-економічного університету.

Мер Віталій Кличко уточнив, що у будівлі гуртожитку повибивало вікна. Пожежі немає. Наразі є підтверджена інформація про одну постраждалу. 20-річну дівчину госпіталізували.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Київ балістикою: влучання біля станції метро та житлового будинку, є загиблий та поранені (оновлено)

Що передувало?

  • У Деснянському районі Києва зафіксували влучання біля однієї зі станцій метро. Також під обстріл потрапила бригада медиків швидкої, які прямували на виклик. 
  • Загалом унаслідок балістичної атаки ворога у столиці є один загиблий та поранені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві з 27 жовтня до 1 листопада частково обмежать рух Південним мостом у напрямку лівого берега. ФОТО

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Київ (17473) обстріл (37651) гуртожиток (120) Університет (195) Повітряні атаки на Київ (1170)
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