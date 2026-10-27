Росія вночі атакувала Київ балістикою: влучання в адмінбудівлю

Вночі 27 жовтня ворог знову вдарив по Києву балістичними ракетами. Зафіксовані влучання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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"У Подільському районі влучання в адміністративну будівлю. За двома іншими адресами — в нежитлові будівлі", - йдеться в повідомленні.

Також стало відомо про влучання у в Південний міст.

"Пошкоджена на ньому й інфраструктура метрополітену", - повідомив міський голова.

Що передувало?

Увечері у понеділок, 26 жовтня, у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Пролунали гучні вибухи. За попередньою інформацією моніторингів, Київ атакували 8-12 балістичних ракет РМ-48У, запущеними з трьох установок С-400.

Одна людина загинула, 10 постраждали. Дев’ятьох поранених госпіталізували, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги. Поранення дістали парамедик та екстрений медичний технік. Попередньо, травми некритичні. Також пошкоджено автомобіль швидкої.

У Дніпровському районі пошкоджено два медзаклади. Вибуховою хвилею повибивало вікна у відділеннях, зокрема в реанімації. Пацієнти та медперсонал не постраждали.

Пошкоджено нежитлову будівлю у Дніпровському районі. Також повідомлялося про влучання біля супермаркету, де, за попередніми даними, є загиблий.

У Деснянському районі пошкоджено житловий будинок. За попередньою інформацією, усередині можуть бути заблоковані люди.

Біля однієї зі станцій метро загорівся автомобіль. На місце прямували екстрені служби.

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