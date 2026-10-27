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Новини Обстріли Києва
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Росія вночі атакувала Київ балістикою: влучання в адмінбудівлю

Нічний обстріл 27 жовтян

Вночі 27 жовтня ворог знову вдарив по Києву балістичними ракетами. Зафіксовані влучання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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"У Подільському районі влучання в адміністративну будівлю. За двома іншими адресами — в нежитлові будівлі", - йдеться в повідомленні.

Також стало відомо про влучання у  в Південний міст.

"Пошкоджена на ньому й інфраструктура метрополітену", - повідомив міський голова.

Що передувало?

Увечері у понеділок, 26 жовтня, у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Пролунали гучні вибухи. За попередньою інформацією моніторингів, Київ атакували 8-12 балістичних ракет РМ-48У, запущеними з трьох установок С-400.

  • Одна людина загинула, 10 постраждали. Дев’ятьох поранених госпіталізували, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

  • Під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги. Поранення дістали парамедик та екстрений медичний технік. Попередньо, травми некритичні. Також пошкоджено автомобіль швидкої.

  • У Дніпровському районі пошкоджено два медзаклади. Вибуховою хвилею повибивало вікна у відділеннях, зокрема в реанімації. Пацієнти та медперсонал не постраждали.

  • Пошкоджено нежитлову будівлю у Дніпровському районі. Також повідомлялося про влучання біля супермаркету, де, за попередніми даними, є загиблий.

  • У Деснянському районі пошкоджено житловий будинок. За попередньою інформацією, усередині можуть бути заблоковані люди.

  • Біля однієї зі станцій метро загорівся автомобіль. На місце прямували екстрені служби.

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Автор: 

Київ (17480) Метрополітен (927) Повітряні атаки на Київ (1170) Південний міст (5)
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