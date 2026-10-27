Наслідки ударів по Києву: загинула жінка, 15 людей поранені (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
З вечора 26 жовтня Київ перебував під ворожими ударами. Росіяни атакували столицю балістичними ракетами. Зафіксовані влучання у шести районах міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Києва.
У Деснянському районі внаслідок удару загинула 46-річна жінка. Ще 13 людей віком від 19 до 59 років дістали поранення. Серед постраждалих - двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги.
В Оболонському районі поранення зазнач 22-річний чоловік.
За даними ДСНС України, у столиці 15 поранених внаслідок російської атаки.
"В Оболонському районі виникли дві пожежі в нежитлових будівлях. Рятувальники їх ліквідували. Відомо про двох постраждалих.
В Деснянському районі пошкоджено корпус університету, гуртожитки, житлові будинки та три автомобілі. Також частково зруйновано нежитлову будівлю", - зазначили у ДСНС.
Що пошкоджено в Києві
Унаслідок російської атаки пошкоджено:
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багатоповерхові та приватні житлові будинки;
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медичні заклади;
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станцію метро;
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гуртожиток університету;
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бізнес-центр та адміністративну будівлю;
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трамваї й автомобілі.
Наслідки обстрілу
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