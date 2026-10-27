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Новини Обстріли Києва
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Наслідки ударів по Києву: загинула жінка, 15 людей поранені (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З вечора 26 жовтня Київ перебував під ворожими ударами. Росіяни атакували столицю балістичними ракетами. Зафіксовані влучання у шести районах міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Києва.

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У Деснянському районі внаслідок удару загинула 46-річна жінка. Ще 13 людей віком від 19 до 59 років дістали поранення. Серед постраждалих - двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги.

В Оболонському районі поранення зазнач 22-річний чоловік.

За даними ДСНС України, у столиці 15 поранених внаслідок російської атаки. 

"В Оболонському районі виникли дві пожежі в нежитлових будівлях. Рятувальники їх ліквідували. Відомо про двох постраждалих.

В Деснянському районі пошкоджено корпус університету, гуртожитки, житлові будинки та три автомобілі. Також частково зруйновано нежитлову будівлю", - зазначили у ДСНС.

Що пошкоджено в Києві

Унаслідок російської атаки пошкоджено:

  • багатоповерхові та приватні житлові будинки;

  • медичні заклади;

  • станцію метро;

  • гуртожиток університету;

  • бізнес-центр та адміністративну будівлю;

  • трамваї й автомобілі.

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Наслідки обстрілу

Обстріл Києва: поліція повідомила про загиблу та 14 поранених
Обстріл Києва: поліція повідомила про загиблу та 14 поранених
Обстріл Києва: поліція повідомила про загиблу та 14 поранених
Обстріл Києва: поліція повідомила про загиблу та 14 поранених
Обстріл Києва: поліція повідомила про загиблу та 14 поранених
Обстріл Києва: поліція повідомила про загиблу та 14 поранених
Обстріл Києва: поліція повідомила про загиблу та 14 поранених

Наслідки обстрілу Києва від ДСНС
Наслідки обстрілу Києва від ДСНС
Наслідки обстрілу Києва від ДСНС
Наслідки обстрілу Києва від ДСНС
Наслідки обстрілу Києва від ДСНС
Наслідки обстрілу Києва від ДСНС
Наслідки обстрілу Києва від ДСНС
Наслідки обстрілу Києва від ДСНС
Наслідки обстрілу Києва від ДСНС

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Київ (17480) обстріл (37663) Повітряні атаки на Київ (1170)
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