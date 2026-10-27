Наслідки ударів по Києву: загинула жінка, 15 людей поранені (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З вечора 26 жовтня Київ перебував під ворожими ударами. Росіяни атакували столицю балістичними ракетами. Зафіксовані влучання у шести районах міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Києва.

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У Деснянському районі внаслідок удару загинула 46-річна жінка. Ще 13 людей віком від 19 до 59 років дістали поранення. Серед постраждалих - двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги.

В Оболонському районі поранення зазнач 22-річний чоловік.

За даними ДСНС України, у столиці 15 поранених внаслідок російської атаки.

"В Оболонському районі виникли дві пожежі в нежитлових будівлях. Рятувальники їх ліквідували. Відомо про двох постраждалих.

В Деснянському районі пошкоджено корпус університету, гуртожитки, житлові будинки та три автомобілі. Також частково зруйновано нежитлову будівлю", - зазначили у ДСНС.

Що пошкоджено в Києві

Унаслідок російської атаки пошкоджено:

багатоповерхові та приватні житлові будинки;

медичні заклади;

станцію метро;

гуртожиток університету;

бізнес-центр та адміністративну будівлю;

трамваї й автомобілі.

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Наслідки обстрілу



































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