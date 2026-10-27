Последствия ударов по Киеву: погибла женщина, 15 человек ранены (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
С вечера 26 октября Киев подвергался вражеским ударам. Россияне атаковали столицу баллистическими ракетами. Зафиксированы попадания в шести районах города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киева.
В Деснянском районе в результате удара погибла 46-летняя женщина. Еще 13 человек в возрасте от 19 до 59 лет получили ранения. Среди пострадавших — двое сотрудников бригады скорой медицинской помощи.
В Оболонском районе ранения получил 22-летний мужчина.
По данным ГСЧС Украины, в столице 15 раненых в результате российской атаки.
"В Оболонском районе возникли два пожара в нежилых зданиях. Спасатели их ликвидировали. Известно о двух пострадавших.
В Деснянском районе поврежден корпус университета, общежития, жилые дома и три автомобиля. Также частично разрушено нежилое здание", - отметили в ГСЧС.
Что повреждено в Киеве
В результате российской атаки повреждены:
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многоэтажные и частные жилые дома;
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медицинские учреждения;
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станцию метро;
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общежитие университета;
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бизнес-центр и административное здание;
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трамваи и автомобили.
Последствия обстрела
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