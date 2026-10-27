Последствия ударов по Киеву: погибла женщина, 15 человек ранены (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С вечера 26 октября Киев подвергался вражеским ударам. Россияне атаковали столицу баллистическими ракетами. Зафиксированы попадания в шести районах города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киева.

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В Деснянском районе в результате удара погибла 46-летняя женщина. Еще 13 человек в возрасте от 19 до 59 лет получили ранения. Среди пострадавших — двое сотрудников бригады скорой медицинской помощи.

В Оболонском районе ранения получил 22-летний мужчина.

По данным ГСЧС Украины, в столице 15 раненых в результате российской атаки.

"В Оболонском районе возникли два пожара в нежилых зданиях. Спасатели их ликвидировали. Известно о двух пострадавших.

В Деснянском районе поврежден корпус университета, общежития, жилые дома и три автомобиля. Также частично разрушено нежилое здание", - отметили в ГСЧС.

Что повреждено в Киеве

В результате российской атаки повреждены:

многоэтажные и частные жилые дома;

медицинские учреждения;

станцию метро;

общежитие университета;

бизнес-центр и административное здание;

трамваи и автомобили.

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Последствия обстрела



































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