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Новости Обстрелы Киева
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Последствия ударов по Киеву: погибла женщина, 15 человек ранены (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С вечера 26 октября Киев подвергался вражеским ударам. Россияне атаковали столицу баллистическими ракетами. Зафиксированы попадания в шести районах города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киева.

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В Деснянском районе в результате удара погибла 46-летняя женщина. Еще 13 человек в возрасте от 19 до 59 лет получили ранения. Среди пострадавших — двое сотрудников бригады скорой медицинской помощи.

В Оболонском районе ранения получил 22-летний мужчина.

По данным ГСЧС Украины, в столице 15 раненых в результате российской атаки.

"В Оболонском районе возникли два пожара в нежилых зданиях. Спасатели их ликвидировали. Известно о двух пострадавших.

В Деснянском районе поврежден корпус университета, общежития, жилые дома и три автомобиля. Также частично разрушено нежилое здание", - отметили в ГСЧС.

Что повреждено в Киеве

В результате российской атаки повреждены:

  • многоэтажные и частные жилые дома;

  • медицинские учреждения;

  • станцию метро;

  • общежитие университета;

  • бизнес-центр и административное здание;

  • трамваи и автомобили.

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Последствия обстрела

Обстріл Києва: поліція повідомила про загиблу та 14 поранених
Обстріл Києва: поліція повідомила про загиблу та 14 поранених
Обстріл Києва: поліція повідомила про загиблу та 14 поранених
Обстріл Києва: поліція повідомила про загиблу та 14 поранених
Обстріл Києва: поліція повідомила про загиблу та 14 поранених
Обстріл Києва: поліція повідомила про загиблу та 14 поранених
Обстріл Києва: поліція повідомила про загиблу та 14 поранених

Наслідки обстрілу Києва від ДСНС
Наслідки обстрілу Києва від ДСНС
Наслідки обстрілу Києва від ДСНС
Наслідки обстрілу Києва від ДСНС
Наслідки обстрілу Києва від ДСНС
Наслідки обстрілу Києва від ДСНС
Наслідки обстрілу Києва від ДСНС
Наслідки обстрілу Києва від ДСНС
Наслідки обстрілу Києва від ДСНС

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Киев (27839) обстрел (36324) Воздушные атаки на Киев (981)
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