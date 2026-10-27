В Киеве после ночной атаки изменили движение метро и автобусов: Южный мост перекрыт

В Киеве после ночной российской атаки 27 октября ввели изменения в работе общественного транспорта. Из-за повреждений наземной инфраструктуры метрополитена изменено движение поездов на красной и зеленой линиях, а движение транспорта по Южному мосту временно перекрыто.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Киевская городская государственная администрация и Киевская городская военная администрация.

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По последней информации КГГА по состоянию на 5:59, движение поездов метро организовано следующим образом:

Красная линия: поезда курсируют между станциями "Академгородок" и "Лесная". Все станции, в том числе "Черниговская" и "Лесная", открыты для пассажиров.

Зеленая линия: поезда курсируют между станциями "Сырец" и "Выдубичи". Движение на участке между станциями "Осокорки" и "Красный хутор" временно приостановлено.

Движение поездов через Южный мост также временно приостановлено.

В КГГА отметили, что специалисты работают на месте. О возобновлении обычного режима движения сообщат дополнительно.

Во время воздушной тревоги все подземные станции метро работают как укрытия.

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Южный мост перекрыт для транспорта

В связи с последствиями вражеской атаки движение транспорта по Южному мосту временно перекрыто. Водителей и пассажиров просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.

В Киеве увеличивают количество автобусов

Из-за изменений в работе метро и увеличения пассажиропотока город усиливает работу наземного общественного транспорта.

В частности:

Автобус № 1-М: на временном маршруте будут работать 15 автобусов.

Автобус № 22: маршрут будет проходить через Дарницкий мост. Количество автобусов увеличат на четыре — всего будут работать 14 единиц. Из них пять будут курсировать на коротком отрезке от улицы Тростянецкой до станции метро "Лыбедская".

Автобус № 91: также будет курсировать через Дарницкий мост. Количество автобусов увеличат на четыре — всего на маршруте будут работать семь единиц.

В КГГА призвали пассажиров заранее планировать поездки и следить за обновлениями о работе общественного транспорта на официальных ресурсах городских властей.

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