Наслідки удару РФ по Південному мосту в Києві: пробито покриття. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Південний міст у Києві став ціллю російської балістичної атаки на столицю в ніч на 27 жовтня.
Відео із наслідками ворожого удару оприлюднили ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
На кадрах видно, що російська балістична ракета пробила покриття мосту між коліями метрополітену.
За даними Повітряних сил, під час масштабної атаки росіяни запустили кілька балістичних ракет у напрямку Південного мосту.
Водночас там додали, що подібні інфраструктурні об'єкти мають високий запас міцності, тому повністю їх знищити складно, проте на ремонт пошкодженого покриття знадобиться певний час.
У КМВА заявили, що терміни відновлення руху Південним мостом у Києві та запуску метро на лівий берег поки невідомі. Наразі фахівці оцінюють пошкодження інфраструктури після нічної атаки РФ.
Що передувало?
- У Києві після нічної російської атаки 27 жовтня запровадили зміни в роботі громадського транспорту. Через пошкодження наземної інфраструктури метрополітену змінено рух поїздів на червоній і зеленій лініях, а рух транспорту Південним мостом тимчасово перекрито.
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Демонтаж та підготовка (3-7 днів): Очищення місця удару від уламків, зрізання пошкодженого бетону та деформованої арматури.
Зварювання та армування (5-10 днів): В'язка або зварювання нового арматурного каркаса. Швидкість залежить від площі ушкодження та потреби відновлювати внутрішню напружену арматуру мосту.
Заливка та висихання бетону (технологічна пауза - 14-28 днів):
******* спеціальні бетонні суміші зі швидкісними затверджувачами (модифікаторами) дозволяють конструкції набрати критичну міцність (близько 70-80%) за 7-14 днів.
Повний цикл затвердіння класичного мостового бетону за стандартами триває 28 днів.
Давати повне навантаження (рух поїздів метро) до досягнення проектної міцності суворо заборонено.
Улаштування колійного господарства (5-10 днів):
Монтаж опорних елементів, укладання рейок, зварювання стиків та їх шліфування.
Оскільки це метрополітен, вимоги до геометрії колії є критично високими.
Монтаж кабельних ліній та СЦБ (7-12 днів):
Прокладання силових кабелів (контактна рейка або повітряна мережа), відновлення ліній зв'язку, автоматики, сигналізації та систем безпеки руху.
Тестування (2-3 дні):
Обкатка колій тестовими поїздами без пасажирів, перевірка роботи автоматики під навантаженням.