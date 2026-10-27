Наслідки удару РФ по Південному мосту в Києві: пробито покриття. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Південний міст у Києві став ціллю російської балістичної атаки на столицю в ніч на 27 жовтня.

Відео із наслідками ворожого удару оприлюднили ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На кадрах видно, що російська балістична ракета пробила покриття мосту між коліями метрополітену.

За даними Повітряних сил, під час масштабної атаки росіяни запустили кілька балістичних ракет у напрямку Південного мосту.

Водночас там додали, що подібні інфраструктурні об'єкти мають високий запас міцності, тому повністю їх знищити складно, проте на ремонт пошкодженого покриття знадобиться певний час.





У КМВА заявили, що терміни відновлення руху Південним мостом у Києві та запуску метро на лівий берег поки невідомі. Наразі фахівці оцінюють пошкодження інфраструктури після нічної атаки РФ.

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Що передувало?

У Києві після нічної російської атаки 27 жовтня запровадили зміни в роботі громадського транспорту. Через пошкодження наземної інфраструктури метрополітену змінено рух поїздів на червоній і зеленій лініях, а рух транспорту Південним мостом тимчасово перекрито.

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