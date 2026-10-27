Удар РФ балістикою по Києву: пошкоджено офіс ДТЕК. ФОТО

Війська РФ пошкодили один з офісів ДТЕК у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, під час масованої атаки на столицю було пошкоджено офіс ДТЕК Київські електромережі.

"Працюємо на місці. Ліквідовуємо наслідки обстрілів та оцінюємо масштаби пошкоджень. Попри постійну небезпеку енергетики продовжують робити все можливе, щоб кожна родина була зі світлом", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог атакував Київ балістикою: влучання біля станції метро та житлового будинку, є загиблий та поранені.

За оновленими даними, внаслідок ударів по Києву загинула жінка, 15 людей поранені.

Під час атаки було зафіксовано влучання в адмінбудівлю та Південний міст. Наразі у Києві після нічної атаки змінили рух метро й автобусів: Південний міст перекритий.

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